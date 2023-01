Cido Marques

A 40ª Oficina de Música vai agitar não apenas os teatros e espaços culturais da cidade. Bares e restaurantes também viram palco nestes 12 dias de festival (25 de janeiro a 5 de fevereiro), com shows e grandes encontros entre músicos e público. Nesta edição, o Circuito Off começa com 80 shows em 25 bares de Curitiba, localizados em diferentes bairros da cidade, atingindo assim um público diverso. Confira a programação do Circuito Off da Oficina de Música no Guia Curitiba.

O Vale da Música, palco flutuante na Ópera de Arame, também integra o Circuito Off, e no período da Oficina de Música, oferecerá uma programação diária de música instrumental, sempre às 15h20. Apenas nesta quarta-feira (25/1), que será às 10h com a apresentação de Claire Michel Quartet, grupo francês representante da vanguarda do jazz europeu.

Mini festivais

O Circuito Off é um dos momentos mais especiais da Oficina de Música, levando verdadeiros mini festivais todas as noites dentro de bares e restaurantes da cidade, valorizando o intercâmbio e encontro entre músicos locais e visitantes, espaços e professores e movimentando a economia criativa da cidade.

“Um dos fatores mais positivos do Circuito Off é o intercâmbio cultural dos músicos locais e visitantes, de onde também surgem diversas parcerias. Ele (o circuito) também alcança um público diferente que muitas vezes não vai ao teatro, aumentando o alcance da Oficina de Música” diz Glauco Sölter, curador do Circuito Off.

Retrato da cena local

Com uma grande e abrangente oferta de espetáculos, o Circuito Off também funciona como um retrato do panorama musical da cidade, apresentando instrumentistas novatos e veteranos. A modalidade paralela à Oficina de Música também atrai público para os bares e restaurantes.

Um dos primeiros bares a integrar o Circuito Off, o Dom Max, no Água Verde, participa todos os anos do evento paralelo da Oficina de Música de Curitiba. “O festival tem extrema importância e gera um grande orgulho para nós, já que movimenta muito o espaço trazendo shows e espetáculos incríveis “, diz Paulo Zanatta, dono do Don Max.

20 anos de Circuito Off na Oficina de Música

O Circuito Off surgiu de uma ideia de Glauco Sölter, coordenador do evento, quando esteve no Festival de Jazz de Montreux em 1992. Lá ele observou a existência de um Circuito Off que acontecia também em diversos outros festivais pelo mundo.

Assim, em 2002, surge dentro da Oficina de Música de Curitiba o Circuito Off em Bares e Restaurantes e já está consolidado como parte do festival de música de Curitiba.

A programação completa de shows e espetáculos já está disponível dentro do Guia Curitiba, e pode ser acessada com o uso da tag Circuito Off. Os locais podem cobrar couvert artístico para as apresentações, assim é orientado que os interessados confirmem com os locais a cobrança ou não do couvert artístico.