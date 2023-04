Pianista pianista Lilian Nakahodo (Divulgação)

Um festival para celebrar a produção da música instrumental no Brasil, com uma programação dedicada a promover espaços de intercâmbio e criação em diversas regiões do país. Essa é a proposta do “Circuito Terra Instrumental”, um projeto independente e nacional, que faz sua estreia em cinco cidades do Paraná. Além dos shows, compõem o eixo principal das ações do programa uma residência artística, a gravação de um videoclipe e oficinas de audiovisual, disponibilizadas de forma gratuita. A programação será disponibilizada no site www.circuitoterra.com.br e no instagram @ circuitoterra.

Formado por artistas que transitam do tradicional ao contemporâneo, a primeira edição será realizada nas cidades paranaenses de Curitiba, Cornélio Procópio, Ponta Grossa, Cascavel e Londrina. A proposta também inclui reunir artistas com vivências musicais variadas para que eles possam encontrar novas experiências e públicos diversos e, assim, fortalecer a música e a cultura brasileira.

Para a estreia do “Circuito Terra”, foram selecionados os grupos Bananeira Brass Bande Hoovaranas; a pianista Lilian Nakahodo e a Orquestra Paranaense de Viola Caipira. A curadoria e a direção artística são assinadas pelos produtores culturais Ricardo Rodrigues e Maithe Bertolini.

O Circuito Terra Instrumental é viabilizado via Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Syngenta Proteção de Cultivos e realização da Brahmi Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal. “A Syngenta Proteção de Cultivos assume seu papel de líder do setor em que atua e investe em iniciativas dirigidas à solução de desafios que impactam nossa sociedade, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Assim, buscamos fortalecer o relacionamento com as comunidades e apoiar projetos como o Circuito Terra Instrumental, que proporciona conhecimento por meio de suas oficinas e promove o fomento do turismo local de diversas cidades do Paraná, a partir da divulgação do trabalho desses profissionais da música, cinema e audiovisual”, destaca Nêmora Reche, Diretora de Comunicação Corporativa da Syngenta CP Brasil e LATAM.

Um circuito diversificado

Com a proposta de intercâmbio e integração entre as ações propostas, artistas e o público, o “Circuito Terra Instrumental” teve como pontapé uma Residência Artística, com a produção musical assinada pela instrumentista, professora, arranjadora e produtora musical, Érica Silva. A atividade imersiva foi realizada em uma área rural próxima à Curitiba (PR), no mês de fevereiro. Ao longo de uma semana os artistas selecionados participaram de uma imersão artística e, juntos com o apoio da equipe musical do “Circuito Terra Instrumental”, compuseram e gravaram uma música.

Na segunda etapa, os artistas irão participar da gravação de um videoclipe desta nova composição. Paralelamente a essa produção audiovisual, a programação vai realizar oficinas de audiovisual para o público em geral, nas cidades do “Circuito Terra”. E é claro que música ao vivo não pode faltar: o programa inclui pocket shows, nos quais cada cidade receberá um dos artistas do projeto e mais um artista da cidade, na mesma apresentação. Posteriormente, será apresentado em um show de encerramento da primeira edição do projeto, com todos os artistas selecionados para o Circuito Terra Instrumental.

Oficinas audiovisuais

Outra ação formativa é a oficina “Cultura e Cidade: experimentações audiovisuais”, que será ministrada pelo jornalista e documentarista Fagner Bruno. A formação tem como objetivo promover o contato dos participantes com a linguagem do cinema documentário, com suas práticas e técnicas a partir das possibilidades do uso do smartphone e aparelhos móveis. Por meio da produção de mini documentários, a proposta geral da oficina é investigar as características culturais da cidade, com roteiros guiados por um mapeamento afetivo dos participantes.

As cinco cidades do Paraná irão receber a atividade, que tem entrada gratuita e certificado de participação. A programação com datas e locais está no site www.circuitoterra.com.br e nas redes sociais do projeto.