Internada nesta semana no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após fortes dores de cabeça, Claudia Rodrigues recebeu alta e já está em casa, em Curitiba, no Paraná, na companhia de sua namorada Adriane Bonato. A informação foi atualizada pela assessoria da atriz em comunicado.

Devido à situação, a equipe cancelou a agenda de Claudia até o fim do mês. Agora, a atriz deve passar por um procedimento experimental para suas dores crônicas de causas não identificadas nos exames e pelos especialistas médicos.

“Os familiares, amigos e equipe acreditam que o complemento da Medicina interativa trará benefícios para a Cláudia no quesito dor, sendo depois do experimento administrado a Cannabis Medicinal como manutenção”, informou o comunicado.

Além disso, Adriane Bonato, namorada da artista e profissional licenciada em hipnose, aplicará as técnicas Hypno Flash, para tratar a causa, e Emotion Flash, para acabar com emoções estimulantes de síndrome do pânico e crise de ansiedade em Claudia. Todo o procedimento terá acompanhamento de outros profissionais, além de supervisão da equipe de saúde da atriz.