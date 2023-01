Nesta sexta, 27, aconteceu o lançamento do clipe de Lavender Haze, single de Taylor Swift. Construído com a presença significativa de efeitos especiais, a produção já soma mais de 3 milhões de views no YouTube, em pouco mais de 10 horas da estreia.

“Tem muita lavanda. Há muita névoa. Tem meu incrível colega de elenco Laith Ashley com quem eu adorei trabalhar”, escreveu a cantora. “Este foi o primeiro vídeo que escrevi dos 3 que foram lançados, e este realmente me ajudou a conceituar o mundo e o clima de Midnights, como um sonho febril dos anos 70 sem dormir. Espero que gostem”, completou.

Ashley agradeceu a artista pelo convite para participar do clipe. “Muito obrigado por me permitir fazer uma pequena parte da sua história. Você é brilhante e esta é uma experiência que nunca esquecerei”, disse o ator transgênero.

Nas redes sociais, o público destacou a representatividade por conta da participação de Laith e a estética do videoclipe de Lavander Haze.