Páscoa é época de celebrar em família. Além da refeição que une todos em volta da mesa, uma boa dica é aproveitar filmes que são bacanas de curtir em família. Programamos uma lista de sugestões que entram no clima e podem ser vistos por gente de todas as idades, mas com um apelo muito especial para as crianças – comendo os chocolates trazidos pelo coelhinho. Veja as dicas!

Hop: rebelde da Páscoa/Globoplay – Na Ilha da Páscoa, um jovem coelho chamado Júnior (E.B. no original) não quer ser o sucessor de seu pai, o Coelho da Páscoa, e sim um baterista de sucesso. Ele acaba fugindo para Hollywood e, em Van Nuys, é atropelado por Fred, um preguiçoso desempregado que foi expulso de casa pelos pais e estava indo tomar conta da mansão do chefe de sua irmã Sam. Enquanto isso, o pintinho francês Carlos, segundo comandante do Coelho da Páscoa, planeja um golpe de Estado contra ele para assumir o comando. Fingindo que está com a pata machucada, Júnior consegue abrigo com Fred, que deseja se livrar dele após vários estragos causados. Ao revelar que é um autêntico coelho da Páscoa, Júnior ganha a amizade de Fred, que promete ajudá-lo a realizar seu sonho. No entanto, como Júnior não quer seguir os passos de seu pai, Fred tem a inusitada ideia de se tornar o primeiro coelho da páscoa humano, pedindo que ele o treine para o cargo.

O cachorro que salvou a Páscoa/Amazon Prime Video – Três criminosos querem sabotar uma clínica de pets e o cachorro Zeus entra em ação para salvá-la. É o quinto filme da franquia de sucesso “The Dog Who Saved … ‘. Na Páscoa a família Bannister embarca em um cruzeiro, e seu cachorro, Zeus, acaba por ficar em uma hospedagem canina cuidado pela adorável Alice. Quando o seu negócio começa a atrair mais clientes, o seu concorrente Cressida contrata criminosos para arruinar o negócio de Alice. Mais uma vez, depende de Zeus e seus amigos para salvar suas vidas!

Peter Rabbit ou Pedro Coelho/Netflix – Um animal rebelde que agita a vida e a horta do Seu Severino, que faz de tudo para se livrar dos animais. Até que eles conhecem Bea… e ambos lutam pela sua atenção. No Lake District, na Inglaterra, Peter Rabbit, seu primo Benjamin Bunny e as irmãs trigêmeas Flopsy, Mopsy e Cottontail, passam a maior parte de seus dias se escondendo do velho Sr. McGregor e roubando legumes de seu jardim. Eles são amigos de uma mulher local de bom coração chamada Bea, que passa seu tempo pintando quadros dos coelhos, bem como da natureza circundante. Bea assumiu um papel maternal com os coelhos após a morte de sua mãe. Seu pai havia sido morto e comido em uma torta por McGregor quando eles ainda eram jovens. Um dia, Peter é forçado a deixar sua jaqueta no jardim de McGregor e volta para recuperá-la. No entanto, foi uma armadilha montada por McGregor que o pega, mas de repente morre de um ataque cardíaco, devido a décadas de hábitos alimentares pouco saudáveis. Encantado, Peter convida todos os animais locais e assume a mansão de McGregor.

O príncipe do Egito/Netflix, Globo Play e Prime Video – Desenho super produzido baseado no livro do Êxodo, contando a história de Moisés e toda sua trajetória para salvar o povo hebreu da escravidão no Egito. O filme segue a história bíblica de Moisés desde sua vida como príncipe adotado do Egito até sua missão de salvar os hebreus (seus verdadeiros ancestrais) da escravidão do império egípcio.

A origem dos Guardiões/Netflix e Prime Video – Um garoto com poderes para controlar o inverno se junta aos guardiões imortais para impedir que o bicho papão, Breu, transforme todos os sonhos das crianças em pesadelos. É um filme de animação norte-americano, produzido pela DreamWorks Animation e distribuído pela Paramount Pictures. Baseado no livro homônimo de William Joyce, é estrelado por famosos personagens lendários como Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente, Jack Frost, e Sandman.

A fantástica fábrica de chocolate/HBO Max, Prime Video, Apple TV – Um clássico para ser revivido. Um sorteio leva os vencedores para uma visita fantástica à mais famosa fábrica de chocolates. Entre os sortudos há uma criança pobre, que pode ter seu destino mudado com essa visita. Na Fábrica de Chocolate de Wonka, as crianças conhecem Willy Wonka e seus estranhos empregados, os Oompa-Loompas, de apenas cerca de 30 centímetros de altura. Na Fábrica, cada uma das crianças egoístas recebe um castigo e uma música, composta pelos Oompa Loompas. O jovem garoto ajuda Willy Wonka a resolver os problemas com seu pai, o Dr. Wilbur Wonka, que exageradamente proibia Willy Wonka de comer doces quando ele era criança.

Sobre o Assista Mais

O Assista Mais é um guia de filmes e séries que ajuda o espectador em suas escolhas. Na plataforma, o usuário ganha tempo para buscar filmes e séries por streaming, categoria, gênero, ator e diretor, entre outras funções. Além disso, os usuários também podem ganhar pontos ao interagir com publicidade espalhada pelo portal. Os pontos podem ser trocados por diversos serviços oferecidos no formato de gift cards. O Assista Mais é um produto da empresa Use Mais, hub multisserviços que reúne vários parceiros que oferecem condições especiais em diversas categorias.