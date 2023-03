Reprodução

O show do Codplay, realizado em Curitiba nesta terça-feira, 22 de março, teve um pedido especial de uma fã atendido pelo vocalista da banda, Chris Martin. Foi um ‘show revelação’ do sexo do bebê para a gestante fã.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, uma mulher grávida levou um cartaz pedindo para que o vocalista da banda britânica, Chris Martin, revelasse o sexo do seu bebê.

O cantor concordou em fazer a revelação. Ele fez um um gesto para a gestante revelando que ela terá uma menina.

O vídeo do momento foi postado pela página no Twitter Coldplay Brasil e já tem mais de 21 mil visualizações.