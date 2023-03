Reprodução

Um vídeo da banda inglesa Coldplay, que fez dois shows em Curitiba na semana passada, postado no Instagram viralizou por mostrar os bastidores da passagem pela capital paranaense e r várias imagens do Couto Pereira, camisas e troféus do Coritiba.

As apresentações em Curitiba foram nos dias 21 e 22 de março. O vídeo, postado no domingo (26), já soma 4,5 milhões de reproduções, 435 mil curtidas e mais de 5.800 comentários. “Ah Fala Sério. O Coldplay é da Império”, comentou uma internauta. “Coritiba + Coldplay”. Eu tô gritandoo”, disse outro.