Divulgação

Mesmo com toda a mobilização nas redes sociais, a produção do Coldplay negou a homenagem à fã Maria Eduarda Valentim, 21 anos, mais conhecida como Duda, que morreu cinco dias antes de realizar o sonho de ir a um show da banda britânica.

” Gente, mesmo com a mobilização de milhões que voces fizeram (e agradecemos muito por isso, muito obrigada mesmo por isso) chegou até nós que a equipe do Coldplay não pderá fazer nada, nem uma simples menção. Estamos triste com desânimo, mas obrigada por isso”, informou Ana Pires Medeiros, amiga de Duda, em seu perfil no Twitter. A resposta da banda chegou por um email, no qual alega que foram muitos pedidos semelhantes e que não será possível atender. No email, a produção ainda deseja que todos tenham um momento especial e pensem em Maria durante a música “Yellow”.

Nesta segunda-feira (20), circulou nas redes sociais um vídeo contando a história de Duda. Natural de Tubarão, em Santa Catarina, ela viria ao show da banda inglesa, marcado para esta terça (21), no Couto Pereira, em Curitiba. Os amigos então se e uniram e pediram uma homenagem para a jovem durante o show, na música “Yellow”. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, são mostrados vários prints mostrando a alegria da jovem ao conseguir comprar o ingresso.

A banda britânica Coldplay se apresenta nesta terça-feira (21) e quarta-feira (22), com ingressos esgotados e disputadíssimos, no Couto Pereira, em Curitiba. Cerca de 43 mil pessoas devem conferir o show em cada noite.

Sobre o Coldplay

O primeiro sucesso da banda surgiu em 2000, com o lançamento de Yellow. A canção muitos prêmios importantes, como o Brit Award e o Grammy Award. Além dos troféus, o single conquistou o mundo e a banda começou a se consolidar no cenário musical. Desde então, o Coldplay coleciona hits e sucessos, como The Scientist (2002), Fix You (2005), Paradise (2011).