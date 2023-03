Após adiar a vinda ao Brasil para 2023, o Coldplay enfim dá início à turnê brasileira começando por São Paulo, já nesta sexta, 10 de março. Outra mudança que houve foi a troca de local para as apresentações do grupo, que agora serão no Estádio do Morumbi. Essa troca de datas foi em virtude de problemas de saúde envolvendo Chris Martin, o vocalista da banda.

Além da capital paulista, que terá os shows do grupo nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março, o Coldplay também leva seu Music of the Spheres World Tour para Curitiba, em 21 e 22 de março, e para o Rio de Janeiro, entre os dias 25 e 28, esta última data foi aberta esta semana.

Veja a seguir o serviços da turnê do Coldplay no Brasil.

SÃO PAULO – Ingressos esgotados

Datas: 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março

Horário abertura dos portões: 16h

Horário show Elana Dara: 18h15

Horário show Chvrches: 19h15

Horário show Coldplay: 20h30

Local: Estádio do Morumbi

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi – São Paulo

Classificação Etária: 14 anos. Menores de 05 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial. Sendo necessário que acessem o evento juntos e permaneçam no mesmo setor.

CURITIBA – Ingressos esgotados

Datas: 21 e 22 de março

Horário abertura dos portões: 16h

Horário show Coldplay: 20h30

Local: Estádio Couto Pereira

Endereço: Rua Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória – Curitiba

Classificação Etária: 14 anos. Menores de 05 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial. Sendo necessário que acessem o evento juntos e permaneçam no mesmo setor.

RIO DE JANEIRO – ingressos para dia 28, nova data

25 a 28 de março

Horário abertura dos portões: 16h

Horário Coldplay: 21h.

Local: Estádio Nilton Santos Engenhão

Endereço: R. José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: a partir de R$ 215

Classificação etária: 14 anos. Menores de 05 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*Sujeito à alteração por Decisão Judicial