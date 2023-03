Divulgação

A banda Coldplay estará em turnê no país durante o mês de março e fará apresentações em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e também em Curitiba, nos dias 21 e 22 de março no Estádio Couto Pereira, e você que não conseguiu ingresso poderá ainda ganhar um par. A Embaixada Britânica no Brasil realiza uma ação online que irá premiar os fãs com ingressos para os shows. Os participantes devem gravar um vídeo mostrando quais são as propostas para neutralizar a pegada de carbono de sua jornada até o estádio. Como os ingressos estão esgotados, pode ser a última chance para os fãs. Em Curitiba, serão dois pares sorteados.

