Coletivo Duas Marias vem ao MAC PR para oficina especial e prática de fotoperformance. (Kraw Penas/SEEC)

Como parte das ativações da mostra “Forjada pelo Tempo”, que apresenta ao público obras do Coletivo Duas Marias de Cascavel, o MAC Paraná promove uma oficina especial com as integrantes do coletivo nesta terça-feira (25). A oficina será composta por uma fala de 1h30 de Malu Rebelato e Nani Nogara seguida de uma prática de fotoperformance no espaço expositivo (sala 09 do MAC no MON).

A ação é gratuita, porém as vagas são limitadas. Os interessados em participar devem se inscrever através de formulário (AQUI).

Em um primeiro momento da ação, através de uma abordagem expositiva, os participantes serão apresentados aos conceitos utilizados na pesquisa histórica que embasou as obras da exposição “Forjada pelo Tempo”. Haverá debate sobre a evolução cultural e social do papel do feminino na história da humanidade, percebendo como o conceito de gênero e o papel social das mulheres foi se modificando através dos períodos históricos.

Num segundo momento, os participantes serão convidados a discutirem coletivamente os conceitos abordados em uma mesa-redonda, buscando a construção de um raciocínio acerca de identidade e igualdade de gênero, da participação da mulher na sociedade, além de tocar em temas como misoginia e segregação.

Por fim, o grupo será convidado a participar de uma vivência de fotoperformance: a proposta é simular situações relacionadas às obras observadas na exposição, fotografando uns aos outros para criar e produzir suas próprias obras críticas, representando seu entendimento sobre o tema abordado anteriormente nas trocas entre o grupo.

Com essa oficina, as artistas do Coletivo Duas Marias esperam que os participantes percebam a importância que os vários movimentos feministas tiveram, tanto na modificação do pensamento das mulheres a respeito de si próprias quanto nas mudanças ocorridas na sociedade através dos tempos.

Serviço:

Oficina com Coletivo Duas Marias

Fala com as artistas + prática de fotoperformance no espaço expositivo da mostra Forjada Pelo Tempo.

Data: 25/04, terça-feira

Horário: 14h

Sala 09 do MAC no MON

Inscreva-se AQUI

Programação gratuita

O MAC Paraná funciona temporariamente nas salas 08 e 09 do Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico – Curitiba