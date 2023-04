Juninho (à esquerda): “Não lembro de uma agenda cheia” (Franklin de Freitas)

O mês de abril trará nos próximos dias e semanas um cardápio repleto de pesadas opções para os roqueiros e headbangers de Curitiba se divertirem ao máximo enquanto balançam suas cabeças. Depois dos shows das bandas Moonspell (no último sábado) e de Eric martin (vocalista da banda Mr. Pig, na quarta-feira), nos próximos 16 dias (até 30 de abril) a capital paranaense receberá 19 grandes atrações nacionais e internacionais do rock e do metal, começando com três grandes espetáculos já neste sábado, quando Hoodoo Gurus, Ultraje a Rigor e as bandas Cynic e Beyond Creation farão apresentações na cidade. No mesmo dia, também estreia o aguardado documentário “Curitiba In Peso – A História do Metal Coré-Etuba”, que resgata a história dos primórdios do metal curitibano desde os anos 1980 até a atualidade, mostrando a força da cena local.

