Hoochie Coochiers (Crédito: Divulgação/Fabiano Ferreira)

A banda curitibana Hoochie Coochiers se apresenta nesta quinta-feira (dia 10) às 20 horas, no NOLA Pub, na Rua Trajano Reis, 443, em Curitiba.

Hoochie Coochiers (@hoochiecoochiers) é formada por músicos com quase 30 anos de experiência no blues e rock’n roll em Curitiba. Marcelo (guitarra/voz/harmônica), André (guitarra/voz), Renas (baixo) e Filipe (bateria) executam suas releituras dos clássicos do blues passando por Robert Johnson, Muddy Waters e Son House mas também não esquecendo dos clássicos e dos “lados Bs” dos 60s e 70s. Canções autorais e versões de Cream, Stevie Ray Vaughan, Clapton, Santana, Stones, ZZ Top e Bad Company também fazem parte do repertório com adaptações que refletem a personalidade da banda.