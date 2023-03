Cibelle Gaidus

Em “Adoráveis Transgressões”, que estreia na mostra Lúcia Camargo do Festival de Curitiba, o drama russo clássico ganha contornos de cabaré – estilo que se tornou a especialidade da Selvática Ações Artísticas, companhia sediada na capital paranaense. A peça terá duas sessões, nos dias 31 de março e 1° de abril, às 20h30, no Teatro Zé Maria.

A montagem tem como pano de fundo a obra do dramaturgo russo Anton Tchekhov. O autor, assim como todo o realismo e drama russos da virada do século passado, constituiu um dos imaginários mais fortes no teatro até hoje. Agora, a obra de Tchekhov ganha os olhares ácidos lançados pelas dramaturgias da curitibana Leonarda Glück e do franco-argentino Copi. O encontro dá origem a um cabaré que contrapõem o drama russo à tradição brasileira melodramática presente no circo-teatro e na teledramaturgia.

“A irreverência e iconoclastia das textualidades de Leonarda e Copi, adaptadas pela escritora, dramaturga e pesquisadora pernambucana Renata Pimentel, ressoam no espetáculo como forma de questionar as estruturas familiares e reinventá-las de forma debochada e aterrorizadora”, comenta Gabriel Machado, um dos diretores do espetáculo.

Com “Adoráveis Transgressões”, o grupo apresenta ao público do Festival de Curitiba um espetáculo divertido e irreverente com números de cabaré, dublagens, shows musicais e crítica política. “Uma resposta ao mundo feita com cabaré, humor e corpos em festa”, afirma Gabriel.

No enredo, “Adoráveis Transgressões” é um canal latino-americano de televisão que exibe a novela “O Coquetel das Loucas ou Irina, quem diria, acabou em Rabat”. Ambientada em uma Rússia imaginária, a trama se funde com o backstage do set de filmagem, em que relações familiares, sociais e políticas atravessam a ficção. O espetáculo apresenta as histórias controversas de famílias nada tradicionais que ocupam um mesmo palco.

Enquanto o drama russo escancara o tédio através de solilóquios e pouca ação, em Adoráveis Transgressões a trama tem ação, reviravoltas e diálogos rápidos típicos do melodrama e da teledramaturgia. “Concede-se às personagens uma voz sarcástica e nada acomodada”, revela Ricardo Nolasco, que também dirige espetáculo.

Cabaré

A Selvática, que completa 11 anos, é uma das principais referências do estudo do cabaré como linguagem, seus espetáculos já foram apresentados em diferentes cidades do Brasil, bem como outras cidades na América Latina, Europa e África. Atualmente realiza a Bienal Internacional de Cabaret, que reúne artistas que investigam o formato pelo mundo.

O cabaré hoje é o habitat artístico da Selvática, abrigando a representatividade do grupo. “É a nossa principal bandeira. O lugar onde encontramos um modo de assembleia, convivência, discussão de coletivo. É um espaço onde conseguimos colocar várias diferenças no palco”.

Festival de Curitiba

Esta será a segunda vez da companhia na mostra Lúcia Camargo do Festival de Curitiba. Em 2018, a Selvática apresentou Cabaret Macchina. Em 2020, o grupo também estaria em cartaz, mas o evento acabou cancelado por causa da pandemia. Já no fringe, a companhia foi destaque em diferentes edições, em 2019 realizou a Selva – Mostra de Artes Degeneradas, que reuniu diferentes obras de seu repertório.

“É um evento que está muito inserido na agenda da cidade e permite que você saia um pouco da sua bolha e acesse um outro modo. Festivais como um todo são catalisadores de experiência de encontros. Isso é o grande barato: conseguir sintonizar artistas e pessoas”.

Serviços

Adoráveis Transgressões

Dias: 31 de março e 01 de abril às 20h30

Onde: Teatro José Maria Santos (Rua treze de maio, 655)

Quanto: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Link: https://festivaldecuritiba.com.br/atracao/buscar/adoraveis-transgressoes