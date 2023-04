Foto: Sandro Mendonça

48 horas. Apenas isso foi necessário para que o cantor Thiaguinho vendesse os 20 mil ingressos disponíveis para o seu show “Tardezinha“, que volta a Curitiba, no dia 29 de abril, na histórica Pedreira Paulo Leminski. A estreia da nova turnê do projeto ocorreu no Rio de Janeiro, no primeiro dia de abril, transformando o Parque Olímpico na “cidade do pagode” e reunindo cerca de 80 mil pessoas. A produção do show na capital paranaense é da produtora CWB Brasil.

Criado há mais de seis anos, o evento conquistou quase um milhão de pessoas e, ao longo de quatro anos, proporcionou memórias inesquecíveis para os fãs dos quatro cantos do país. Foram 162 edições em 22 estados – sete delas só no Paraná. O encerramento foi realizado em um dos palcos mais icônicos do mundo, o Maracanã, momento registrado em documentário para o Globoplay.

Além disso, Thiaguinho recebeu, no palco da Tardezinha, convidados como Péricles, IZA, Rodriguinho, Alexandre Pires, Belo, Ferrugem, Ludmilla, Rael, Marcelo D2, Di Ferrero, Atitude 67 e Léo Santana, que renderam momentos marcantes.

Segundo Thiaguinho, que em 2022 completou 20 anos de carreira, o repertório dos shows, composto por clássicos do samba e do pagode da década de 90 e dos anos 2000, é um grande colaborador tanto sucesso: “São músicas que crescemos ouvindo e que estão na nossa memória, que todo mundo sabe cantar. É por isso que as pessoas gostam tanto da Tardezinha! Quando estou neste palco tenho um sentimento diferente. Tem algo ali que toca as pessoas de forma mais profunda. Acredito que seja a prova de que a música tem um poder de conexão“, ele explica.

A divulgação da aguardada volta do projeto foi feita em setembro de 2022, através de uma live acompanhada por mais de 100 mil pessoas. Neste ano, a Tardezinha passará por 25 cidades, em todas as regiões do Brasil, e duas cidades no exterior, Miami e Lisboa.

SERVIÇO – Tardezinha em Curitiba

Data: 29 de abril de 2023 (sábado)

Local: Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970 – Abranches)

Horários: abertura dos portões às 14h e show às 17h

Ingressos: esgotados

Classificação: 18 anos

Realização: CWB Brasil