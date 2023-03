Divulgação

A primeira edição do Summer Breeze Brasil, que acontece nos dias 29 e 30 de abril de 2023, no Memorial da América Latina (SP) anuncia novos headliners: o retorno do Blind Guardian ao país depois de 7 anos de seu lendário show por aqui, e de ser o grande destaque e headliner do lineup de 25 anos do festival na Alemanha neste ano; o powertrio norte-americano The Winery Dogs, que lançará novo single e vídeo clipe em suporte ao álbum The Winery Dogs III com lançamento previsto para março de 2023 e que será apresentado em primeira mão ao público do Summer Breeze; e a banda britânica de metalcore Bury Tomorrow, atendendo ao clamor do público.

Além deles, e dos demais já divulgados anteriormente, também marcarão presença os recém escalados para os trending topics no Brasil após serem convocados para o festival, Skid Row, os finlandeses do powermetal Stratovarius e os icônicos australianos do Parkway Drive, headliners do dia 30 de abril, segundo dia do festival.

Fãs de rock’n’roll e o público no geral já podem garantir seus ingressos que se dividem em quatro modalidades.

Summer Card – ingresso que dá direito a um dia de festival

A partir de R$ 700 inteira e R$ 350 meia entrada

Summer Lounge Card – ingresso com acesso ao lounge (válido para um dia de festival)

A partir de R$1250 (R$700 ingresso + R$550 lounge) inteira e R$900 (R$350 ingresso + R$550 lounge)

Summer Pass – ingresso válido para os dois dias de festival – Esgotado

A partir de R$ 1300 inteira e R$ 650 meia entrada

Summer Lounge Pass – ingresso com acesso ao lounge (válido para os dois dias de festival) – Esgotado

A partir de R$2300 (R$1300 ingresso + R$1000 lounge) inteira e R$1650 (R$650 ingresso + R$1000 lounge)

Ingressos à venda na plataforma Ticket 360 pelo link:

https://www.ticket360.com.br/summerbreeze

Com mais de 30 bandas, quase 30 horas de programação, quatro palcos, o Summer Breeze Brasil é realizado pelos empresários Rick Dallal, Claudio Vicentin e Rodolpho Tourinho e já consta no calendário oficial de eventos da Prefeitura Municipal de São Paulo para acontecer anualmente a partir de 2023. Confira abaixo a programação completa de atrações por dia e palco:

Além dos shows, o público presente também contará com palestras e seminários sobre o universo da música (Waves Stage) com os nomes citados acima e que trarão informações e curiosidades sobre assuntos como carreira, empreendedorismo, mercado da música, curiosidades sobre turnês e muito mais. Todos os fãs que comprarem ingressos das modalidades SUMMER LOUNGE CARD e SUMMER LOUNGE PASS terão acesso.

“Diferente do que acontece na Alemanha, pensamos em trazer um mix de vertentes do rock para o Brasil. E isso ficou bem claro no lineup completo que acabamos de anunciar. Junte-se a isso toda a expertise que iremos ‘importar’ dos 25 anos do festival, um espaço amigável para toda a família, fácil acesso, atividades e ativações além shows e experiência gastronômica inesquecíveis, temos certeza de que o público saíra de lá já ansioso para voltar em 2024.”, comenta Rick Dallal, Free Pass Entretenimento.

Como tradicionalmente ocorre nos festivais europeus, o público poderá aproveitar uma atmosfera única que vai além dos shows em si, proporcionando uma experiência inesquecível. Por isso, o megaevento Summer Breeze Brasil contará com:

Gastronomia diversa e com a culinária alemã presente (opções veganas e vegetarianas disponíveis)

Feira de cultura GEEK

Feira de cultura Urbana e Tatuagens

Área de Descanso

Lojas com diversos produtos relacionados a arte

Merchandising variado do festival e das bandas participantes

Um verdadeiro espaço kids com brinquedos, monitoria e iniciação musical

Sessões de autógrafos com algumas bandas presentes no festival

Side Shows chamados Summer Tours, onde algumas bandas que se apresentarão no festival também tocarão em casas de show em outros estados brasileiros;

Lounge Premium

Summer Party – a After Party do festival que contará com shows completos de alguns artistas que se apresentarão no festival, acontecendo na Audio nos dias 29 e 30 (Sábado e Domingo) com início as 22:00 e término as 03:00.

Diversas ativações e instalações artísticas

Segue baixo mapa do festival e detalhamento de todos os espaços:

· 1 (Palcos HOT & ICE): Palcos principais do festival, ficando um ao lado do outro, permitindo que não haja intervalo maior que 10 minutos entre o término de uma apresentação e o início da outra e onde os maiores nomes do festival estão escalados como Parkway Drive, Blind Guardian, Stone Temple Pilots, Avantasia, Kreator, Testament, Skid Row, Sepultura, The Winery Dogs, etc.

· 2 (Área kids): Estrutura climatizada com banheiros privativos, fraldário, brinquedos diversos, monitoria especializada e ações de iniciação musical. Permitidas crianças de 2 a 8 anos.

· 3 (Feira Geek): Em parceria com a Horror Expo trazendo o melhor do universo de Games, Comics em experiências indoors imersivas com diversas ativações, expositores, comercialização de produtos do segmento e experiência exclusiva.

· 4 (Feira de Cultura Urban e Tattoo) – Em parceria com o Santos Tattoo Festival o Summer Breeze trará todo o universo da tatuagem e da cultura urbana através de exposições, instalações artísticas, stands com diversos expositores, marcas e artistas, além de ativações e live art.

· 5 (Open Summer): O Open Summer é a área de descanso do festival. Para quem busca um pouco de sombra, um lugar pra sentar e relaxar;

· 6 (Summer Store) – Nossa área de venda de merchandise oficial do festival e das bandas e produtos variados ligados a música, arte e a todo universo do Summer Breeze. Um espaço reservado e tranquilo possibilitando uma experiência de compra agradável, via sistema cashless do festival ou com pagamento direto.

“É a hora de o Brasil ser, através de São Paulo, a segunda casa da marca Summer Breeze. São Paulo é uma cidade que respira rock, onde os shows do estilo sempre acontecem de casa cheia desde os anos 90. Esperamos mais de 30 mil pessoas neste evento, que só tem a agregar positivamente à capital. Estamos muito felizes em poder trazer o melhor festival de rock da Alemanha para cá. E ele veio para ficar!”, completa Claudio Vicentin, Roadie Crew.

Mais informações em:

https://summerbreezebrasil.com

https://www.instagram.com/summerbreeze.fest

SERVIÇO

SUMMER BREEZE BRASIL – 1ª EDIÇÃO

Data: 29 e 30 de abril de 2023

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo

Horário: 10h (abertura dos portões); 11h (início dos shows)

Acesso a pessoas com deficiência

Classificação etária: 16 Anos – Menores de 16 Anos somente acompanhado dos pais ou responsável legal.

Vendas online: www.ticket360.com.br

Ponto Físico de venda sem taxa de contribuintes: Bilheteria360

Avenida Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca, São Paulo – SP, 05001-100

– Considerando a segurança dos consumidores, não serão admitidos objetos tais como:

● garrafas de plástico com tampa;

● garrafas de plástico sem tampa;

● garrafas de vidro;

● embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

● latas;

● capacetes;

● armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo;

● cadeiras/banquinhos;

● guarda-chuvas;

● objetos pontiagudos;

● objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha);

● fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e dispositivos incendiários de qualquer espécie;

● Objetos de vidro, plástico ou metal (perfume, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

● Bebidas (em qualquer tipo de recipiente);

● Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

● bandeiras, faixas ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com ações comerciais;

● bandeiras, faixas ou cartazes de qualquer tamanho material, natureza, com qualquer tipo de mensagem e qualquer um;

● objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

● bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato);

● tripés ou qualquer tipo de acessório para câmeras, como sticks de iluminação, etc.

● itens que podem ser utilizados para marketing de emboscada

● substâncias venenosas e/ou tóxicas, drogas ilegais;

● máquinas fotográficas e filmadoras profissionais, além de drones de qualquer tipo;

● malas de viagem, banners, panfletos, cartazes grandes e ponteiros laser.

● Qualquer um que seja qualificado para a lista de eventos, segurança e prejuízo do público, objetos, colaboradores, fornecedores, etc.

– Não será permitido o acesso com alimentos e bebidas que representem intuito de promoção ou que possam representar riscos à segurança. No entanto, será considerado um limite de até 03 (três) itens por, dando-se preferência a:

(a) alimentos industrializados devidamente lacrados (exemplos: biscoitos, torradas, barras de cereais etc.);

(b) frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo “Zip Lock”; e

(c) pacotes acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo “Zip Lock”.

(d) garrafas plásticas sem tampa somente com água. Haverá pontos de abastecimento de água filtrado, gratuitos em todo o festival.

Qualquer quantidade que exceder este limite poderá ser descartada na entrada do evento.

Guia completo com todos os termos e condições pode ser encontrado no site:

https://summerbreezebrasil.com/termos-e-condicoes-2/

Como chegar:

Ônibus

Através das linhas 175P-10, 178A-10, 208M-10, 748R-10, 8615-10, 875P-10

Metrô

O Memorial tem uma saída da Estação Barra Funda dentro de suas instalações. A Estação Barra Funda fica na Linha 3 do Metrô.

Trem

Através da Linha 8 – serviço 710

Serviços de Aplicativo

Todos os principais serviços de aplicativo de transporte atendem a região como Uber, 99 taxi, etc.

Carro ou Moto

Principais vias de acesso ao local são Avenida Mário de Andrade e Rua Tagipuru.

Não há estacionamento no local, mas a região conta com diversos parques de estacionamento privados.

A organização do Summer Breeze encoraja os fãs do festival a utilizarem, sempre que possível, o transporte público ou privado coletivo.