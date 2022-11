Marisa Monte: uma das atrações do line-up do festival Coolritiba 2023 (Divulgação)

Um ano após a última edição, o festival mais cool do Brasil estará de volta! No dia 20 de maio de 2023, música, arte, moda, cultura urbana e muito amor vão invadir a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no Festival Coolritiba. A partir das 10 horas desta quarta-feira, dia 23 de novembro, os ingressos estarão à venda para o público geral no site coolritiba.art.br/ingressos.

Leia mais no Barulho Curitiba clicando aqui