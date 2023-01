Cinema na Praça – Centenário do Sul

O projeto que apresentou sucessos do cinema a milhares de paranaenses está de volta, desta vez nas cidades litorâneas de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes e Antonina, como parte do projeto Verão Maior Paraná. O Cinema na Praça estreia na praia nesta quarta-feira (04), na Praça Coronel Alexandre Mafra, em Guaratuba, com sessões gratuitas dos filmes “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família”, às 19h, e “Os Croods 2 – Uma Nova Era”, às 21 horas.

A mesma programação se repete no local na quinta e na sexta-feira (05 e 06). No sábado e no domingo, as sessões mudam para a Avenida Paranavaí, 834-950, Parque Esportivo de Guaratuba. No outro final de semana (07 e 08), o caminhão do Cinema na Praça segue para Matinhos. As apresentações só encerram no dia 12 de fevereiro. Confira a programação da temporada AQUI.

O Cinema na Praça é um projeto do Governo do Estado do Paraná executado pela Secretaria de Estado da Cultura e Casa Civil – Governadoria. Nas duas edições realizadas, contou com a parceria da Renault.

O objetivo é levar o entretenimento do cinema e proporcionar o acesso à cultura de forma gratuita para espectadores de municípios do interior do Paraná que não possuem salas de exibição.

SESSÕES – Uma carreta com um grande telão de LED percorre cidades do Paraná com até 30 mil habitantes. Os filmes são concedidos pela Motion Picture Association of America – associação comercial americana que representa os principais estúdios cinematográficos de Hollywood.

A programação conta com acessibilidade, disponibilizando as primeiras fileiras para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Os filmes têm classificação livre para que todas as famílias tenham acesso à iniciativa.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

Serviço:

Dias 04, 05 e 06 na Praça Coronel Alexandre Mafra, em Guaratuba

Dias 07 e 08, na Avenida Paranavaí, 834-950, Parque Esportivo de Guaratuba

Sessões às 19h de “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família” e às 21h de “Os Croods 2 – Uma Nova Era”