O Mês da Mulher prossegue como tema de exposições em diversos espaços culturais do Estado. A programação cultural inclui, ainda, teatro, música, sessões de leitura e de conto e cinema.

MUSEU OSCAR NIEMEYER (MON)

O MON dá prosseguimento com a programação do Mês da Mulher. Para este sábado (11), às 15h, está marcada uma conversa com as artistas e com a curadora Ana Zavadil, da exposição “Fora das Sombras: Novas Gerações do Feminino na Arte Contemporânea”. Estarão presentes Beatriz Dagnese, Bina Monteiro, Dani Remião, Myra Gonçalves e Kelly Wendt.

A oficina artística “Paisagens Costuradas” acontecerá na quarta (15), com sessões às 13h30 e 15h30, inspirada na obra da artista Mariana Palma. Seu trabalho pode ser visto atualmente na exposição “Afinidades II – Elas!”, na sala 3 do MON, e na mostra “MON sem Paredes”, no gramado do museu.

Uma visita mediada na exposição “Afinidades II – Elas!” acontecerá também na próxima quarta-feira, às 15h. A mostra reúne obras de dez artistas mulheres, de diversas regiões do Brasil. Na quinta (16), às 19h30, será realizada a videoconferência “A Dimensão do Feminino Traumático”, com a artista Juliana Notari. A atividade estará acessível também em Libras.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA (MAC-PR)

Forjada pelo Tempo

O MAC Paraná inaugura na próxima terça (14) a exposição: “Forjada pelo Tempo”, com obras do Coletivo Duas Marias, formado pelas artistas Nani Nogara e Malu Rebelato, de Cascavel. A abertura será às 19h, na sala 09 do MAC no MON, com entrada gratuita. O coletivo trabalha com a poética de crítica à condição da mulher abordando a igualdade de gênero, promoção do protagonismo e empoderamento do feminino.

Live Paint-Mapping

O MAC Paraná, em parceria com a Aliança Francesa de Curitiba, promove na próxima quinta-feira (16), às 19 horas, performance inédita na capital de Live Paint-Mapping com o artista contemporâneo franco-colombiano JA Dupont. A proposta do artista é um trabalho de pintura feito ao vivo de maneira improvisada, juntamente com video-mapping e a discotecagem do Disco Veneno. A apresentação é gratuita e será realizada na PF Espaço de Performance Art Etc (Rua Brigadeiro Franco, 2119 – Centro).

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO PARANÁ (MIS-PR)

Diálogos sobre a maternidade

O MIS-PR promove nesta sexta-feira (10), às 15h, a roda de conversa “Diálogos sobre a maternidade na arte. Como produzir estratégias artísticas na maternidade”, que integra a programação de atividades temáticas do Mês da Mulher. Participam da mesa as mães-artistas Bruna Alcantara, Fernanda Pavão, Janete Anderman, Karla Keiko e Nicole Lima, figuras importantes na cena artística e criativa de Curitiba. Entrada gratuita.

Mostra Olhares & Mulheres no Cineclube MIS

Destacando a presença feminina à frente das produções cinematográficas, a mostra Olhares & Mulheres acontece toda quarta-feira de março no Cineclube MIS, para comemorar o Mês da Mulher. No dia 15 de março, às 16h, a mostra promove a exibição de “Brasil x Holanda”, seguida por uma roda de conversa com a diretora Carolina Biagi.

Quartas Musicais

Às quartas-feiras, sempre às 18h, o museu promove uma nova apresentação musical em seu espaço, trazendo diferentes ritmos e repertórios com o projeto Tons Vizinhos, em parceria com a Unespar.

Mulheres x Política

Bate-papo com a vereadora Giorgia Prates, da Mandata das Pretas, e a escritora e cientista social Jeanette Soares. A mesa-redonda contempla o lançamento do livro “Vereadoras de Curitiba – Análise Prosográfica de Trajetória das Eleitas entre 1982 e 2016”, escrito por Jeanette. Dia 16 de março (quinta-feira), das 16h às 18h.

MUSEU PARANAENSE (MUPA)

Como parte da programação do Mês da Mulher, o MUPA oferece duas atividades gratuitas neste final de semana. No sábado (11), às 16h: haverá mesa-redonda “Deslocamentos pela margem”, fala interativa das mulheres membros da Associação das Mulheres Produtoras de Cataia da Barra de Ararapira (Guaraqueçaba) e público. Não é necessário fazer inscrição prévia.

No domingo (12), às 11h, será realizada uma oficina sobre cataia com o grupo Mulheres Produtoras de Cataia. Não é necessário fazer inscrição prévia. Crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis.

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA (CCTG)

Orquestra Didática

Instalação artística – Instalação aberta ao público de 8 de março a 8 de junho de 2023. Todas as terças, quartas e quintas, das 10h às 12h e das 13h às 17h. Local: sala lateral da bilheteria. Entrada gratuita.

Anjo Maldito

Teatro – (Classificação: +18 anos) – Apresentação todos os dias de 09 e 18 de março, às 20h; e dia 19 de março, às 18h e às 20h. Local: Espaço Alternativo Carpintaria Teatral (fundos do Guairinha) – Entrada Rua Amintas de Barros. Ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes de cada apresentação. Limite de público: 30 lugares.

Pela Hora da Morte

Teatro – Apresentações de 15 a 26 de março: quartas a sábados, 20h; domingos, 19h. Teatro José Maria Santos. Inteira: R$ 20,00 (vinte reais); Meia: R$ 10,00 (dez reais). Ingressos no Ticket Fácil.

Movimentos Sobre a Cidade

Teatro – Apresentações nos dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de março, às 20h; 19 e 26 de março, às 19h. Local: Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório). Entrada gratuita

Sinfônica

A Orquestra Sinfônica do Paraná abre os concertos de 2023 no domingo (19 de março), às 10 horas, no Guairão com uma homenagem ao 150º Aniversário de Rachmaninov. A regência será do maestro titular Roberto Tibiriçá com presença do pianista convidado Cristian Budu. Ingressos a R$ 20 no Ticket Fácil

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ (BBP)

Samba do Compositor Paranaense

Roda de samba autoral e aberta à comunidade. Neste sábado (11), a partir das 9h30, no hall térreo.

Sábado Lúdico

Evento para crianças de 6 a 12 anos, voltado para o aprendizado de RPG e card games. Sábado (11), das 11h30 às 13h, na Gibiteca.

Ler Junto

No segundo encontro do projeto de leituras guiadas, o professor de literatura Guilherme Shibata lê e discute com o público o conto “A Cartomante”, de Machado de Assis. Na segunda-feira (13), às 18h, na sala de cursos do segundo andar.

Hora do Conto

Sessões de contação de história com o grupo Era Uma Vez, seguida de atividade artística sobre o conteúdo apresentado. De segunda a sexta-feira, às 11h e 15h, e sábados, às 11h, na Seção Infantil.

Cine Inclusivo

Sessões de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Títulos disponíveis neste mês: “Estamos Todos Bem” (classificação 12 anos), “O Encontro Perfeito” (classificação 12 anos) e “Olga” (classificação 14 anos). Agendamento pelo telefone (41) 3221-4985. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, e sábado, das 8h30 às 13h, na Seção Braille.

O Mestre Verde

Exposição acessível para pessoas com deficiência visual e portadores de baixa visão, adaptada do livro homônimo de Ângela Gomes e Águeda Horn. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, e sábado, das 8h30 às 13h, no hall do 2° andar.

Oficina Permanente de Poesia

Encontro semanal promovido pela Academia Paranaense da Poesia. Todas as quintas-feiras, às 18h, na sala de reuniões do terceiro andar.

ENDEREÇOS:

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

(41) 3350-4468 / 3350-4448

Museu Paranaense (MUPA)

Rua Kellers, 289 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3304-3300

Museu da Imagem e do Som (MIS-PR)

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3232-9113

Biblioteca Pública do Paraná (BPP)

Rua Cândido Lopes, 133 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3221-4951

Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA)

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3222-8262

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR)

Funcionando temporariamente no Museu Oscar Niemeyer, salas 8 e 9

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

(41) 3323-5328 / 3222-5172

Museu do Expedicionário

R. Comendador Macedo, 655 – Alto da XV

Sala Adalice Araújo

Rua Ébano Pereira, 240 – Centro

Canal da Música – Grande Auditório

Rua Julio Perneta, 695 – Mercês, Curitiba – PR

(41) 3331-7579

Centro Cultural Teatro Guaíra

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Conselheiro Laurindo s/n – Centro, Curitiba – PR

Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) – Rua XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba – PR

Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Mini Guaíra) – Rua Amintas de Barros s/n – Centro, Curitiba – PR

Teatro José Maria Santos – Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco, Curitiba – PR