Nesta quarta-feira, dia 19 de abril, às 19h, no Ave Lola Espaço de Criação, acontece o lançamento da segunda edição do livro “Comida de Afeto – lembranças embaladas para viagem”. O evento contará com a presença das autoras, Elza Forte da Silva Carneiro e Luciana Patrícia de Morais, com a distribuição gratuita da publicação e com o lançamento do site do projeto. A entrada é gratuita para todos os públicos.

