Foto: Reprodução Assessoria de Comunicação

As peças das quatro companhias curitibanas apresentadas na Mostra Lucia Camargo do Festival de Curitiba entram em temporada na capital paranaense com sessões gratuitas. Será uma nova oportunidade para aqueles que não conseguiram acompanhar as atrações durante o evento.

Quem inicia a programação é a Selvática e a MKV Produções. A peça “Adoráveis Transgressões” será encenada já a partir da próxima semana, entre os dias 20 e 30 de abril, no Espaço Fantástico das Artes. As apresentações do espetáculo da Selvática ocorrem de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

O teatro balada de Maurício Vogue em “Sonho de uma noite de Verão”, da MKV, retorna ao local de estreia, o Jardim do Dizzy Café, também no dia 20 de abril, e segue até 14 de maio, com sessões de quinta a domingo, às 20hs.

“Ovos não têm janela”, que marca a estreia na direção do gênio da luz Beto Bruel, voltará aos palcos no dia 17 de maio, com apresentações até 4 de junho, no Teatro José Maria Santos. As sessões serão realizadas de quarta a sexta, às 20h; sábados às 17h e 20h; e domingos às 19h.

A atriz e diretora Nena Inoue, vencedora do Prêmio Shell, apresenta “Sobrevivente” de 6 a 25 de junho, também no Teatro José Maria Santos, com sessões de quarta a sábado, às 20h, e aos domingos às 19h. Antes, a peça excursionará por São Paulo, de 11 de maio a 3 de junho, no Sesc Pinheiros.

Companhia que se notabilizou pela ampla participação no Fringe, com quatro atrações, a Cia Ká passará por Ponta Grossa, em maio, com o “DOCE²” e “Odelair – uma peça teatral”. Em julho, estará em Curitiba, no espaço Mauro Zanatta, com “DOCE²” e “Archigram”.

Mostra Lucia Camargo

A Mostra Lucia Camargo do Festival de Curitiba este ano teve nova curadoria, composta pela produtora e pesquisadora Daniele Sampaio, pela atriz e diretora Giovana Soar e pelo dramaturgo e crítico teatral Patrick Pessoa, que escolheu 32 espetáculos para representar a diversidade contemporânea do teatro nacional e internacional. Entre os quais, as peças das quatro companhias curitibanas que agora entram em temporada.

Serviço

“Adoráveis Transgressões”

Companhia: Selvática

Local: Espaço Fantástico das Artes

Data: 20 a 30 de abril, de quinta a sábado, às 20h, e domingo às 19h

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada e disponibilidade de assentos

“Sonho de uma noite de verão”

Companhia: MKV Produções

Local: Jardim do Dizzy Café

Data: 20 de abril a 14 de maio, de quinta a domingo, às 20h

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada e disponibilidade de assentos

“Sobrevivente”

Companhia: Espaço Cênico

Local: Teatro José Maria

Data: 6 a 25 de junho

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada e disponibilidade de assentos

“Ovos não têm janela”