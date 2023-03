Michael Thomas

A premiada cantora lírica estadunidense Isabel Leonard, estrela do grande concerto dos 330 anos de Curitiba, contará com o acompanhamento de 60 músicos. O concerto será dia 29 de março, às 20h, no Teatro Positivo, com regência do maestro, também norte-americano, Ira Levin. Os ingressos, a partir de R$ 25, estão à venda no site Disk Ingressos.

No palco, executando high lights do repertório operístico, estarão o efetivo da Camerata Antiqua de Curitiba, com 20 instrumentistas e 20 cantores, mais 20 músicos de sopro e percussão especialmente convidados para o concerto. Também são convidados o tenor Vitorio Scarpi e a soprano Ornella de Lucca, da nova geração de solistas curitibanos, que farão solos e, em alguns momentos, dividirão o palco com a cantora.

Árias famosas

Isabel Leonard cantará árias de óperas famosas, como Bodas de Fígaro e Così Fan Tutte, de Mozart; O Barbeiro de Sevilha, de Rossini; Gianni Schichi (Oh mio bambino caro), de Puccini; Carmem, de Bizet; e La Traviata, de Verdi. A música brasileira estará representada por Villa-Lobos, com a Cantilena da Bachiana Brasileira nº 5, que será interpretada por Ornella de Lucca.

Outro momento de destaque do concerto será a interpretação de Granada pelo tenor Vitorio Scarpi, numa alusão à obra que José Carreras cantou em Curitiba nas comemorações dos 300 anos da cidade, em 1993. A canção do compositor mexicano Agustin Lara ficou imortalizada na voz de Carreras e foi um dos seus maiores sucesso.

A música latino-americana estará presente também ao final do concerto, quando Isabel Leonard cantará a popular Bésame Mucho, da mexicana Consuelo Velázques Torres. No encerramento, com Isabel e todos ao palco, será a vez da ária de La Traviata, e, na sequência, o Hino de Curitiba.

Reunião de astros

Além de Isabel Leonard, três vezes ganhadora do prêmio Grammy Awards, estrela mundial da ópera e sucesso em palcos como o Metropolitan Opera (Nova Iorque), Royal Opera House (Londres) e Vienna State Opera (Viena), o concerto dos 330 anos reúne outros músicos renomados.

O concerto será conduzido pelo maestro Ira Levin que, assim como Isabel Leonard, é conhecido internacionalmente. Levin trabalhou com diversos instrumentistas, compositores e diretores de cena e regeu importantes montagens de óperas e orquestras em todo o mundo. Atualmente vive no Brasil. Foi diretor artístico e musical do Theatro Municipal de São Paulo (2002-2005), do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília (2007-2010) e do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (2019-2021).

Vitorio Scarpi, de 27 anos, é considerado um novo talento da música erudita no Brasil e expoente no cenário lírico internacional. Foi premiado em sete concursos de canto lírico, entre eles recebeu o prêmio de melhor tenor do Concurso Maria Callas, o maior da América Latina, em 2020.

A soprano ítalo-brasileira Ornella de Lucca concluiu seus estudos de música em 2021 na Áustria, e tem participado intensamente de produções europeias de ópera e canto. Nascida em Curitiba, foi aqui que começou muito cedo a sua carreira, estudando canto com Neyde Thomas. Antes de se transferir para a Europa, em 2013, cursou a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, na classe da mezzo-soprano Denise Sartori.

Serviço: Concerto dos 330 anos de Curitiba

Isabel Leonard & Camerata Antiqua de Curitiba, com regência de Ira Levin

Convidados: Vitorio Scarpi e Ornella de Lucca

Data: 29 de março

Horário: 20h

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido)

Valores: de R$ 25 (meia-entrada) a R$ 100

Compra pelo Disque Ingresso