Divulgação

A Cia dos Palhaços completou 18 anos e comemora sua trajetória de sucesso com grandes espetáculos. O Concerto em Ri Maior foi a primeira montagem da companhia e ganha um espaço especial no repertório dos artistas. Já passou por 90 cidades pelo Brasil e Portugal, e volta em temporada nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro em Curitiba, no Guairinha.

