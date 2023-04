José Fernando Ogura/SMCS

Um concerto gratuito de violino programado para este domingo (9/3), às 18h, no Teatro Regina Vogue, vai marcar o lançamento do catálogo digital que contém a história de Bianca Bianchi, uma das violinistas mais celebradas do Paraná em todos os tempos.

Intitulada Inventário e Catálogo Digital: O Resgate de uma História, a vasta documentação que marca a vida da artista será disponibilizada para pesquisa no site da Fundação Bianca Bianchi, que estará ativo a partir de domingo (9/3).

Nesta terça-feira (4/4), o prefeito Rafael Greca recebeu o convite para o recital entregue pela diretora-presidente da Fundação Bianca Bianchi, Adriana de França, e seu marido, Luís Carlos da Rocha, no Palácio 29 de Março.

“Com alegria saudamos essa iniciativa de resgate da memória da grande violinista e professora mentora do método Suzuki de ensino de violino para jovens, Bianca Bianchi. Ela foi grande e foi nossa e agora, com o apoio do Ebanx, este projeto se materializou e logo a casa onde ela morou será transformada em local de aprendizado de violino e de difusão de cultura”, disse o prefeito Rafael Greca.

O imóvel fica no bairro São Francisco.

Duo de divas

Foram convidadas para o concerto, denominado Duo de Divas, as violinistas Carolina Kliemann e Maria Luísa Cameron.

No programa constam músicas de alguns dos compositores favoritos de Bianca Bianchi, como Bento Mossurunga, Beethoven, Hermínia Lopes Munhoz e Reinhold Gliere. Na segunda parte do evento, haverá um bate-papo com Roseli Boschilia e Frederico Speck Paegle.

Preservação da memória

De acordo com Adriana de França, esta é a primeira parte de um projeto para preservar a memória da grande artista, através da Fundação Bianca Bianchi. O Inventário e Catálogo Digital: O Resgate de uma História foi aprovado pela Fundação Municipal de Curitiba através do Mecenato e tem incentivo do Ebanx.

“Antes de sua morte, Bianca fez um testamento para que o prédio de sua propriedade e onde morou fosse transformado em espaço cultural”, disse. O imóvel fica na parte histórica de Curitiba, à Rua Almirante Barroso, 141, São Francisco.

“Esta é a segunda parte deste projeto: fazer as reformas necessárias para transformá-lo em um espaço para aprendizado de violino e de difusão de atividades culturais”, explicou.

Para isso, a Fundação Bianca Bianchi vai apresentar um projeto para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura da FCC, que promove o apoio financeiro a projetos apresentados e selecionados por meio de edital público.

Nascida em São Paulo

Bianca nasceu em 1904 em São Paulo e viveu em Ponta Grossa antes de vir para Curitiba. Em 1928 ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar na Itália por quatro anos, com o violinista Arrigo Serato.

Na volta ao Brasil, atuou nas orquestras do Paraná, Clube Concórdia e da Sociedade de Cultura Artística Brasílio Itiberê (Scabi).

Trio Paranaense

Mas a afirmação musical veio com a formação do Trio Paranaense, integrado por Bianca no violino, René Devrainne Franck (1902-1979) no piano e Charlotte Frank (1903-1985) também no piano. Por mais de 40 anos, o trio paranaense fez centenas de apresentações em Curitiba e outras cidades.

Professora-fundadora da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, em 1948, Bianca lecionou até a sua aposentadoria compulsória, instruindo mais de mil alunos de violino.

Serviço: Concerto Duo de Divas

Lançamento do catálogo digital a história da violinista Bianca Bianchi

Data e hora: domingo (9/4), às 18h

Local: Teatro Regina Vogue – Avenida Sete de Setembro, 2775 – Piso 2 do Shopping Estação