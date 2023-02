Hully Paiva/SMCS

Conhecido por compor algumas das mais famosas trilhas sonoras da história do cinema, como a de Harry Potter, Star Wars e Superman – o Filme, o compositor John Williams, que completa 91 anos no dia 8 de fevereiro, será homenageado nesta quinta-feira (2/2) com um grande concerto da classe de Banda Sinfônica da 40ª Oficina de Música de Curitiba.

Leia mais no Barulho Curitiba