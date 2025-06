Imagem meramente ilustrativa: Freepik

Com a temática relacionada ao agronegócio do Paraná, o Sistema FAEP desenvolveu um concurso de músicas autorais. O evento é parte da celebração dos 60 anos de história da entidade.

A entidade vai selecionar uma canção institucional a ser utilizada pela entidade nas comemorações de 60 anos. “A iniciativa busca valorizar a cultura ligada ao campo, estimular a criatividade e revelar talentos artísticos do meio rural. O concurso é destinado a pessoas acima de 16 anos, que podem participar individualmente ou em grupos de até cinco integrantes”, explicou o gerente do Departamento de Gestão Regional do Sistema FAEP, Henrique de Salles Gonçalves.

Cada concorrente poderá inscrever apenas uma música inédita, em língua portuguesa, com duração entre dois e três minutos. A composição deve obrigatoriamente fazer referência aos 60 anos da FAEP e abordar temas relacionados à vida no campo, ao agronegócio ou às tradições rurais. Os participantes podem se inspirar em estilos como o regionalista, sertanejo, gauchesco ou caipira.

“A proposta é revelar talentos e celebrar, por meio da música, as raízes e a evolução do agronegócio paranaense, que conta com a atuação firme da FAEP há seis décadas. O concurso vem para dar voz a essa conexão emocional com a vida no campo, que está na essência da entidade e dos milhares de produtores e produtoras rurais do Paraná”, completa o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

As inscriçõespara o concurso podem ser realizar no link.