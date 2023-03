No dia 1° de abril, sábado, acontece a 2° edição do Festival Hora do Rock. Realizado na Arena Vale Fest de São José dos Campos (SP). Será no festival que a cantora Pitty celebrará os 20 anos do disco Admirável Chip Novo, um marco da história do rock.

Com 12 horas de música, o evento receberá Capital Inicial, Frejat, Roupa Nova, Paulo Ricardo, Marcelo Falcão, Pitty, Nenhum de Nós, CPM 22, Detonautas, Velhas Virgens e Engrenagem. Com dois palcos alocados no local, as apresentações serão em sequência simultânea, ou seja, uma após a outra.

¨

Confira as atrações:

Palco 01

14h30 – Velhas Virgens

16h30 – CPM22

18h50 – Roupa Nova

21h20 – Marcelo Falcão

23h40 – Capital Inicial

02h40 – Detonautas

Palco 02

15h30 – Engrenagem

17h40 – Nenhum de Nós

20h10 – Paulo Ricardo

22h30 – Frejat

01h10 – Pitty

Os setores do espaço foram divididos em: pista, frontstage, camarote privativo e setor do open bar.

Júlio Morais, organizador do evento conta que a edição espera receber pessoas de várias regiões. “Além do público do Vale do Paraíba estamos organizados para receber público de São Paulo e grande São Paulo, litoral paulista, sul de Minas, Campinas, Sorocaba e região da RMVALE”.

Com ingressos a partir de R$ 120, o festival ainda conta o com ingresso solidário, que possibilita desconto na compra com a doação de 1kg de alimento. Toda a arrecadação será doada ao Fundo Social de São José dos Campos.

Destinados para maiores de 18 anos, as entradas podem ser comprados em pontos de vendas físicos, são eles: Conveniência do Posto BR na avenida São João, e na Adhemar de Barros – 250, Lojas Natural vale ou através do site Show Pass.