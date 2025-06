Foto: Anderosn Tozato/SEEC

O Teatro José Maria Santos celebrou 27 anos na última sexta-feira (27), como parte importante do complexo do Centro Cultural Teatro Guaíra. Localizado na Rua 13 de Maio, no bairro São Francisco — a menos de um quilômetro da sede principal do Guaíra — o Teatro é o quarto integrante do complexo cultural e carrega uma história marcada pela resistência da classe artística paranaense.

Tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná, o espaço homenageia o ator, diretor e produtor José Maria Santos, figura essencial da dramaturgia paranaense. “O Zé Maria foi uma figura muito importante, um grande nome do teatro paranaense. Dar o nome dele a esse espaço foi uma justa homenagem a quem dedicou a vida à arte e à luta pela cultura”, comenta Lopes.

Com capacidade para cerca de 162 pessoas, o espaço possui sala de espetáculos em formato italiano, dois camarins, cabine técnica, áreas administrativas e salas de apoio. O espaço é especialmente procurado por grupos independentes e produções autorais, por permitir uma maior proximidade entre artistas e plateia, criando uma atmosfera mais intimista.

Teatro José Maria Santos

Conhecido carinhosamente como “Teatro da Classe”, o teatro José Maria Santos – também chamado de Zé Maria -, ocupa um prédio do final do século XIX, que já foi sede da Malharia Hoffman e da Malharia Curitibana. O espaço foi construído entre os anos de 1885 e 1890 para sediar a fábrica de tecidos e é um exemplo da arquitetura industrial do Paraná do início do século XX. Até hoje, o espaço conserva a antiga chaminé da fábrica.

José Maria foi quem transformou o imóvel em teatro. A proposta era ousada: criar, com os próprios recursos, um espaço dedicado à cena local, gerido pelos próprios artistas. A peça de estreia aconteceu em março de 1982, a comédia “A Reputação de Quatro Bicos”, de Luis Groff, com direção de Oraci Gemba.

Ao longo dos primeiros anos, o espaço teve uma série de dificuldades. Em 1986, sob ameaça de despejo e venda do terreno para construção de um estacionamento, o prédio quase foi demolido. Foi a mobilização da classe artística que impediu esse desfecho.

“A criação desse espaço foi fruto de um movimento muito grande da classe teatral, que pediu ajuda ao secretário da Cultura da época, René Ariel Dotti, que abraçou essa causa. Foi um movimento muito grande da classe, com várias companhias e grupos teatrais lutando pela existência desse teatro, para tombar e adquirir esse imóvel”, lembra Lopes.

Graças a esse esforço, o prédio foi tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná em 1988, desapropriado pelo Governo do Estado em 1989 e, em 1991, recebeu oficialmente o nome de José Maria Santos, que havia falecido no ano anterior. A inauguração do espaço como teatro público ocorreu em 27 de junho de 1998, quando foi incorporado ao Centro Cultural Teatro Guaíra.

Reformas importantes

Neste ano, em comemoração à data, o espaço passou por reformas importantes, que melhoraram sua infraestrutura e ampliaram a acessibilidade.

Entre as novidades, está a construção de uma cobertura externa na entrada principal, garantindo mais conforto ao público em dias de chuva. Também foram feitas adaptações para pessoas com deficiência, como rampas de acesso, adequações nos sanitários e sinalização.

“São melhorias que fazem diferença para o público e para os artistas. O teatro José Maria Santos continua sendo um espaço de acolhimento e valorização da diversidade cultural. E teremos ainda, uma segunda etapa, de restauro e de requalificação do teatro”, aponta Áldice Lopes, diretor artístico do Centro Cultural Teatro Guaíra.