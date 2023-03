(Cido Marques/SCMS)

Conjuntos musicais cênicos para crianças e jovens, o Coral Brasileirinho e o Grupo Brasileiro têm vagas para novos integrantes.

As inscrições para o processo seletivo dos novos cantores estão abertas e devem ser feitas no Conservatório de MPB de Curitiba (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. As inscrições vão até 31 de março. Os documentos e ficha de inscrição estão disponíveis no edital aqui.

Com direção de Helena Bel, os grupos musicais fazem parte do corpo artístico do Conservatório e são mantidos pela Fundação Cultural de Curitiba e administrados pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura.

O Coral Brasileirinho selecionará cinco cantores de 8 a 10 anos de idade. O grupo trabalha a canção brasileira de todas as épocas em espetáculos temáticos, desenvolvendo tanto a expressividade vocal quanto a interpretação cênica de seus integrantes.

A ludicidade, a criatividade e a espontaneidade são a marca do Brasileirinho, que tem 30 anos de existência e mais de 210 canções em seu repertório.

Grupo Brasileiro

Reunindo jovens cantores, o Grupo Brasileiro escolherá 12 cantores com idades entre 15 e 21 anos. Criado em agosto de 2016, seu foco é a canção brasileira em coro a várias vozes.

Os participantes, além de produzirem espetáculos cênico-musicais, trabalham com teoria e leitura musical, solfejo e técnica vocal. As vagas são para seis vozes femininas (três sopranos e três contraltos) e duas vozes masculinas (três tenores e três baixos/barítonos).

Para a seleção os candidatos deverão apresentar a canção Deixe a Menina, do autor Chico Buarque, sem acompanhamento instrumental, e mais uma canção de livre escolha.

Serviço: Coral Brasileirinho e Grupo Brasileiro

Para acessar o edital, clique aqui

Incrições no Conservatório de MPB (R. Mateus Leme, 66 – São Francisco) – Aberto das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira

Mais informações com a produção: 3321-2855