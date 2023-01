(Divulgação/ Flora Pimentel)

O Coral Sanepar e o cantor, violonista e compositor brasileiro João Bosco fazem um show especial para comemorar os 60 anos da Companhia de Saneamento do Paraná no Teatro Guaíra, na próxima segunda-feira (23). A parceria com João Bosco levará ao palco músicas consagradas na voz de um dos maiores nomes da MPB.

O show estará dividido em três momentos. João Bosco e o Coral Sanepar interpretam juntos sete músicas. Entre elas “O bêbado e a equilibrista” e “Linha de Base”. Depois João Bosco faz solo das músicas “Corsário”, “Papel Marchê”, “Jade” e “Sinhá”, e o Coral Sanepar interpreta quatro músicas desfilando clássicos de Milton Nascimento, Gilberto Gil, Cláudio Nucci e do próprio João Bosco.

As músicas serão acompanhadas de uma banda base com 10 músicos e que foi montada para preservar a característica e o formato de improviso, meio jazz, de João Bosco. Por isso, a base terá piano, sax, flauta, trombone e trompete, além de bateria, percussão, baixo elétrico e acústico, guitarra, violão e cavaquinho.

Os ingressos são gratuitos e já estão sendo distribuídos na bilheteria do Teatro Guaíra.

Serviço:

Sanepar 60 – Coral e João Bosco

Teatro Guaíra – 23 de janeiro – 20 horas

Repertório:

João Bosco e Coro

“Bala com bala”

“Linha de passe”

“Enquanto espero”

“Incompatibilidade de Gênio”

“O Mestre Sala”

“O mestre sala dos Mares”

“Odile Odila”

“O Bêbado e o Equilibrista”

João Bosco

“Corsário”

“Papel Marchê”

“Jade”

“Sinhá”

Coro

“Maria, Maria” – Milton Nacimento e Fernando Brant

“Tenho sede” – Gilberto Gil

“Acontecência” – Claudio Nucci

“Kid Cavaquinho” – João Bosco