Amanda Vicentini

Numa mescla de música e teatro, o Coro Cênico de Curitiba traz mais de trinta artistas entre cantores e atores, musicistas e equipe técnica no espetáculo “Amar e Mudar as Coisas Interessa Mais”. Com uma temporada no Teatro Zé Maria entre os dias 12 e 17/04, com incentivo da Fundação Cultural de Curitiba, Celepar e Consórcio Servopa, eles tratam de temáticas sensíveis ao amor, em suas variadas formas, e à latinidade brasileira, assunto que continua sendo relevante para as discussões atuais sobre as identidades brasileiras. Os ingressos variam entre R$ 5 e R$10.

O espetáculo foi um sucesso de bilheteria entre 2019 e o começo de 2020 e volta aos palcos pela primeira vez após a pandemia. “‘Amar e Mudar as Coisas Interessa Mais’ propõe uma ressignificação sobre a contemporaneidade, trazendo um novo sentido para o amor e a revolução em diferentes formas de canto, ancestralidade, nacionalidade e cultura”, diz o diretor cênico Léo Moita. “É um gesto de afago, de carinho. É um beijo, bem no meio do Brasil. É um amor que a gente não pode perder”, completa.

Além da direção de Moita, o show conta com assistência de direção cênica de Naiara Bastos, direção musical de Baeni e Igor Ribeiro, direção de produção de Tainara Baságlia e direção de comunicação de Veronica Melhem. O repertório passa por sucessos de Belchior, Milton Nascimento, Johnny Hooker, Luedji Luna, entre outros.

Fundado em 2018, o Coro Cênico de Curitiba iniciou seus trabalhos apresentando o espetáculo “Pequena Memória para um Tempo sem Memória”, durante quatro dias no Teatro Guairinha, que contou com mais de 1.200 espectadores em sua temporada de estreia. Agora, a retomada das atividades presenciais e do palco marca uma nova fase em um projeto inovador.

O Teatro Zé Maria fica localizado na R. Treze de Maio, 655, em São Francisco.

Crédito: Amanda Vicentini

Serviço:

Espetáculo “Amar e Mudar as Coisas Interessa Mais” – Coro Cênico de Curitiba

Datas da temporada: 12, 13, 14, 15 e 17/04 às 20h e 16/04 (domingo) às 19h.

Local da temporada: Teatro Zé Maria (R. Treze de Maio, 655 – São Francisco, Curitiba – PR)

Ingressos: Inteira – R$10 + taxas, Meia – R$5 + taxas.

Vendas pelo Ticket Fácil: https://www.ticketfacil.com.br/eventos/cctg-amar-e-mudar-as-coisas-interessa-mais.aspx

Realização: Coro Cênico de Curitiba

Apoio: Centro Cultural da Espanha, França da Rocha Advogados Associados, Fundação Bianca Bianchi, MarqImpactaPDV, SESI Cultura

Incentivo: Celepar e Consórcio Servopa. PROJETO REALIZADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À CULTURA – FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA