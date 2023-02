Reprodução TV

Cristian foi o eliminado do Big Brother Brasil 2023 na noite desta terça-feira, 21. O gaúcho, quinto participante a deixar a edição, recebeu 48,32% dos votos no Paredão que contou ainda com Ricardo, que obteve 40,39%, e Fred Desimpedidos, que foi o menos votado e ficou com 11,29%.

No discurso sobre a eliminação da noite, o apresentador Tadeu Schmidt destacou as escolhas de Cristian ao longo do reality e suas atitudes de “espião” que agitaram a casa na última semana, além de alertar que o motivo da eliminação foi o medo.

Nas últimas semanas, Cristian vinha sendo notado pela casa, que o acusou de ser “leva e traz”, juntamente com Paula, que já havia sido eliminada na semana passada. Ele foi parar no Paredão pelos votos da casa, que viu que o participante estava usando de uma estratégia de se aproximar do grupo rival para colher informações. O gaúcho, no entanto, se defendeu, afirmando que não estava fazendo este tipo de jogo.