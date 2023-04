‘Pulp Fiction’, ,de Tarantino: destaque na programação do Cine Passeio (Divulgação)

Animação, drama e ação estão nos filmes que o Cine Passeio programou para exibir neste fim de semana. Uma das novidades é a mostra de quatro filmes do diretor Quentin Tarantino, que será exibida no terraço do cinema, de quinta-feira a domingo (27/4 a 30/4), às 19h.

