Crédito foto: Benza Filmes

O maior festival da música do Paraná acontece nos dias 06 e 07 de maio, no Expotrade em Pinhais

14ª edição promete atrair fãs de várias cidades com um line-up recheado de grandes nomes do sertanejo brasileiro, resgatando a essência do festival.

O Curitiba Country Festival que o público sempre sonhou está pronto! Em 2023, o CCF abrange diversos gêneros musicais, mas agora voltou às raízes e enaltece ainda mais a cultura sertaneja. No line-up da 14ª edição, os maiores cantores sertanejos da atualidade; Gusttavo Lima, Chitãozinho e Xororó, Clayton e Romário, César Menotti e Fabiano, Zezé Di Camargo & Luciano, Matheus & Kauan, Maiara e Maraisa, Yasmin Santos, Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme e Diego & Victor Hugo. Em outros ritmos, Alexandre Pires, Dennis e Pedro Sampaio comandam o festival.

O Curitiba Country Festival, um dos eventos mais importantes, consagrados e tradicionais da música sertaneja e popular do Brasil, acontece nos dias 06 e 07 de maio, no Expotrade, centro de convenções localizado em Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC), e contará com grande infraestrutura e ainda mais conforto ao público, com o objetivo de proporcionar uma verdadeira experiência musical de altíssima qualidade. Serão mais de 30h de muita diversão e entretenimento, construindo o Curitiba Country Festival que o público sempre sonhou.

A programação oficial desta edição traz artistas consolidados na indústria fonográfica e está recheada com um dos ritmos mais ouvidos no Brasil: sertanejo.

Confira as atrações:

06 de maio

Palco Principal: Chitãozinho e Xororó, Pedro Sampaio, Clayton e Romário, César Menotti e Fabiano, Zezé Di Camargo & Luciano, Alexandre Pires e Yasmin Santos.

07 de maio

Palco Principal: Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Maiara e Maraisa, Hugo & Guilherme, Bruno & Marrone, Dennis e Diego & Victor Hugo.

O Curitiba Country Festival é mais uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com AME e Like Entretenimento.

SOBRE O CCF

Criado em 2007, o Curitiba Country Festival consolidou-se como o maior evento do Paraná e um dos maiores do Brasil no gênero sertanejo. Com o passar dos anos, o festival ampliou o conjunto de gêneros musicais, a fim de atender os diversos públicos.

Uma das características que diferencia o CCF de outros festivais é a variedade de vantagens existente em todos os setores do evento. No Backstage, o cliente tem direito ao Open Food e Open Bar, entrada exclusiva para o setor, visão privilegiada do palco principal, palco exclusivo no setor, lounge de descanso, sanitários exclusivos e salão de beleza. O Camarote também possui o sistema Open Bar com entrada exclusiva, visão privilegiada do palco principal, lounge, sanitários exclusivos e praça de alimentação. A arena vip é em formato pista com um espaço amplo e próximo ao palco. Possui bares com comidas e bebidas à venda e também conta com sanitários exclusivos. Para quem prefere o agito, a Arena é o setor ideal. A diferença dela para a Arena Vip é que sua localização é atrás da Arena Vip, sendo mais distante do palco.



O local, totalmente adaptado e com infraestrutura completa para receber grandes eventos com banheiros, guarda volumes, stands de lojas diversas – inclusive com merchandising, bares, área de alimentação com opções diversificadas de bebidas e comida.

Além de contar sempre com público fiel, eclético e uma excelente opção de entretenimento, vale a pena lembrar que o festival também movimenta vários setores da economia na região, criando postos de trabalho direta ou indiretamente na hotelaria, comércio, gastronomia e prestação de serviços de transporte durante todo o final de semana.

Outro ponto positivo é que o Expotrade é de fácil acesso, localizado praticamente no limite territorial de Curitiba, o que ajuda principalmente a chegada das excursões e pessoas de cidades de outros Estados e de regiões próximas. A cidade de Pinhais é considerada um importante pólo de serviços e comércio da região.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS

Através do Clube Opus, um clube de vantagens exclusivas válido para eventos produzidos pela Opus Entretenimento em diferentes estados do Brasil, você obtém benefícios que irão expandir sua experiência. Recheado de vantagens, o sócio pode obter desconto em ingressos, entrada preferencial, ações promocionais e muito mais! Seja um sócio e aproveite os benefícios para o Curitiba Country Festival.

Saiba mais em clubeopus.com

SOBRE A OPUS ENTRETENIMENTO

Celebrando 46 anos de atividade, a Opus Entretenimento é a maior plataforma de shows e entretenimento ao vivo do Brasil e acredita no poder transformador da tríade cultura, conteúdo e experiência, trazendo ao Brasil grandes artistas nacionais e internacionais.

Administradora de 10 casas de espetáculos pelo país nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, responsável por receber mais de dois milhões de espectadores por ano, também faz a gestão artística de importantes nomes da música e do entretenimento brasileiro como KLB, Luccas Neto, EME, Daniel, Maurício Manieri, Seu Jorge, Alexandre Pires, Ana Carolina, Roupa Nova, Munhoz & Mariano, Só Pra Contrariar, Hello Adele Tribute, Sinatra 1915 Tribute, além dos ilusionistas Henry e Klauss e Jota Quest. Para mais informações, acesse o site da Opus.

SERVIÇO CURITIBA COUNTRY FESTIVAL 2023

Datas: 06 e 07 de maio de 2023

Local: Expotrade

Endereço: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais – PR, 83320-005

Classificação: 12 a 17 anos – acompanhado dos pais ou responsáveis. Nas áreas open bar (Camarote e Backstage), permitida entrada apenas maiores de 18 anos.

INGRESSOS

Arena Lote 3: a partir de R$90,00 + taxas

Arena Vip Lote 3: a partir de R$150,00 + taxas

Camarote Lote 3: a partir de R$290,00 + taxas

Backstage Lote 3: a partir de R$480,00 + taxas

OPÇÕES DE INGRESSOS

Padrão: Você compra o ingresso para um dos dias do evento nos setores Arena, Arena Vip, Camarote ou Backstage.

Passaporte: Você adquire o seu ingresso para curtir os dois dias de festival nos setores Arena, Arena Vip, Camarote ou Backstage. Atenção! Nessa modalidade, você receberá 1 ingresso que valerá para os dois dias do evento. A venda de PASSAPORTE é realizada somente online.

SETORES E SERVIÇOS

Arena

● Setor no formato pista, em pé e com amplo espaço;

● Haverá bares (alimentação e bebidas à venda), além de sanitários exclusivos.

Arena Vip

● Setor no formato pista, em pé e com amplo espaço;

● Este setor é mais próximo do palco que o Setor Arena;

● Haverá bares (alimentação e bebidas à venda), além de sanitários exclusivos.

**Camarote:

● OPEN BAR das 14hs às 00:00. Água, refrigerante e cerveja;

● Entrada exclusiva para Camarote;

● Visão privilegiada do palco;

● Lounge de descanso e sanitários exclusivos;

● Praça de alimentação.

**Backstage:

● OPEN FOOD das 16hs às 23:00

● OPEN BAR das 14hs às 00:00: água, refrigerante, cerveja, vodka, whisky, gin e energético, além de bar de drinks especiais;

● Restaurante com variedade de finger foods;

● Entrada exclusiva para Backstage;

● Visão privilegiada do palco;

● Salão de beleza;

INTERNET: https://uhuu.com

PONTO DE VENDA FÍSICO

● SHOPPING CRYSTAL- Quiosque Piso L4 Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR, 80420-000. Horário de atendimento: Segunda a sábado das 12h às 20h e domingo das 14h às 20h.

● BILHETERIA LOCAL: EXPOTRADE Somente em dias de Show 2 horas antes. Endereço: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais – PR, 83320-005

Formas de pagamento:

● Internet: Depósito, transferência bancária, pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

● Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket, American e Banricompras.

MEIA ENTRADA/DESCONTOS: (disponível apenas nos setores ARENA E ARENA VIP. Não há incidência de Meia Entrada no Passaporte e nos demais setores)

● 50% de desconto para Idosos: Para pessoas acima de 60 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade, expedida pelo órgão competente, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, conforme Estatuto do Idoso, lei 10.741/2003.

● 50% de desconto para Doador regular de sangue: Para doadores de sangue com carteira comprobatória de doação habitual, conforme Lei Estadual 13.964/2002.

● 50% de desconto para Professores: Para professores do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada do evento, conforme Lei Estadual 15.876/2008.

● 50% de desconto para Portadores de Câncer: Portador de câncer, com o devido comprovante, conforme a Lei 18445 de 05/02/2015.

● 50% de desconto para Estudantes: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, transcrita abaixo e Decreto 8.537 de 2015

● 50% de desconto Pessoas com Deficiência: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, transcrita abaixo e Decreto 8.537 de 2015

● 50% de desconto Jovens de 15 a 29 anos comprovadamente: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, transcrita abaixo e Decreto 8.537 de 2015.

● 70% de desconto nos setores Arena e Arena Vip, 30% no setor Camarote e 10% no setor Backstage para Sócios Clube Opus. Limitado a 02 ingressos por sócio. Válido para compras na Uhuu através do CPF. Não é válido para passaporte.