Pedro Ribas/SMCS

O prefeito Rafael Greca deu posse nesta quinta-feira (16/3), no Cine Passeio, ao comitê gestor da Curitiba Film Commission, que terá a atribuição de incentivar, estimular e apoiar a produção audiovisual cinematográfica, televisiva ou publicitária em locais públicos, e favorecer o acolhimento de produções nacionais e internacionais.

A Curitiba Film Commission surge para desenvolver o turismo, além de gerar emprego e renda para artistas, técnicos e prestadores de serviço.

“Queremos fazer Curitiba brilhar nas telas do país e do mundo, que essas produções criem mercado e que gire toda a cadeia da economia criativa que envolve o setor cinematográfico e audiovisual, gerando empregos, renda e movimentando restaurantes, bares, setor hoteleiro”, destacou Greca.

A cerimônia de posse teve a presença de representantes do Conselho Municipal de Cultura de Curitiba, da Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Paraná e do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Paraná. Também participaram os cineastas Marcos Jorge (Estômago, de 2007), Yanko Del Pino (Beijo na Boca Maldita, de 2006), o produtor Guto Pasko e o maestro da Orquestra Sinfônica do Paraná, Roberto Tibiriçá.

O cineasta Bruno Barreto, que está em Curitiba para rodar seu novo filme, Traição entre Amigas, também acompanhou a posse. Barreto é diretor de um clássico do cinema brasileiro, Dona Flor e seus Dois Maridos, de 1976.

O cineasta está em Curitiba desde a semana passada para prospectar cenários e equipe para a nova produção, baseada no livro de Thalita Rebouças. As filmagens deve começar em maio.

O que é a Film Commission

A Curitiba Film Commission foi criada em 2012 e agora entra em pleno funcionamento com a atualização do decreto de criação e a nomeação do comitê gestor, que será formado por representantes da Secretaria Municipal da Comunicação Social, da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto Municipal de Turismo. São seis integrantes: Juliana Midori de Carvalho Komiyama Catarino e Silvia Regina do Prado Guinsk (SMCS), Marcos Stankievcz Saboia e Juliana Fritoli Flores Pedrozo (FCC), Elaine Rodrigues Leal e Maíra Pedron Fontana (IMT).

A demanda era uma antiga reivindicação da categoria do audiovisual da cidade. “Se consideramos a produção de um filme que tem a duração de dois a três meses, temos aí a criação de 400 a 500 empregos que estão numa equipe, tanto no nível técnico quanto no nível artístico. Então, a Curitiba Film Commission tem a função de fomentar essa indústria audiovisual, de organizar e de incentivar essa cadeia produtiva”, destacou Jussara Locattelli, presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Paraná.

Atribuições

A Curitiba Film Commission tem também a atribuição de estabelecer mecanismos de apoio técnico e logístico à produção cinematográfica, fazer o mapeamento dos cenários públicos, urbanos e rurais e fornecer informações a todos os interessados em realizar projetos cinematográficos no território curitibano, em especial, sobre prestadores de serviços do mercado audiovisual.

A coordenação do comitê caberá aos representantes da Secretaria da Comunicação Social, que deverá articular com os demais órgãos públicos as liberações das locações solicitadas. A FCC deverá implementar ações de fomento ao audiovisual em Curitiba e articular a rede de fornecedores e serviços aos realizadores.

O Instituto Municipal de Turismo irá inventariar cenários para locações em Curitiba e região, mapear serviços da cadeia do turismo, promover a cidade para atração de produções nacionais e internacionais, monitorar o impacto na cadeia produtiva, qualificar o trade turístico e estimular o desenvolvimento de atrações turísticas baseadas nas produções realizadas.

Potencial

Curitiba tem potencial para receber produções audiovisuais, tanto que os números demonstram o interesse pela cidade por parte dos produtores. Desde 2017, a Secretaria Municipal de Comunicação Social emitiu 672 autorizações para gravação de produções audiovisuais e fotográficas, como comerciais e filmes de curta e longa-metragem, em espaços públicos do município.

A cidade também já tem uma política de fomento ao audiovisual, que pode ser constatada pelos números apresentados pelo Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba. De 2017 a 2023, foram investidos R$ 21,6 milhões, por meio de editais que beneficiaram 206 projetos audiovisuais.

O Paraná ocupa a 5ª posição do país em número de produtoras registradas na Ancine – Agência Nacional do Cinema; é o 4º em quantidade de CBPs (Certificado de Produto Brasileiro), concedido a obras audiovisuais; e alcança a 2ª posição nacional em quantidade de CRTs (Certificado de Registro de Título ou Obra), documento que assegura que a obra audiovisual está autorizada a ser comercializada e veiculada no Brasil.

Visibilidade

O resultado do incentivo concedido ao audiovisual, pelo setor público e pela iniciativa privada, está no lançamento de diversos filmes rodados na cidade, muitos premiados e levados para festivais nacionais e internacionais, dando visibilidade para a capital paranaense. Deserto Particular, de Aly Muritiba, foi o candidato brasileiro para concorrer no Oscar 2021. Jesus Kid, de Aly Muritiba; Alice Júnior, de Gil Baroni; Mirador, de Bruno Costa; Lamento, de Cláudio Bittencourt e Diego Lopes; e A Mesma Parte de um Homem, de Ana Johann; são produções locais que despontaram na 2ª Mostra Curitiba de Cinema.

Participaram do evento: o vice-prefeito Eduardo Pimentel; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; a presidente do Instituto Curitiba de Turismo, Tatiana Turra; a secretária municipal da Comunicação Social, Cinthia Genguini; representante da Associação de Vídeo e Cinema do Paraná Valdelis Antunes; representante do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná Michael Genofre; os vereadores Serginho do Posto, Márcio Barros e Bruno Pessuti. Também estiveram no evento as produtoras Lucy e Paula Barreto.