Curitiba vai ganhar em julho a Rua da Música. A nova atração marca uma nova fase do Parque Jaime Lerner, que também engloba a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame, dois símbolos da música e do turismo de Curitiba. O local terá restaurantes, estúdio de gravação, espaços interativos e uma programação artística constante.

Conduzido pela DC Set Group, empresa que detém a concessão do Parque Jaime Lerner, o projeto faz parte do processo de revitalização e expansão do complexo que o lança, no mês de julho, como o principal parque musical do Brasil. Além da Rua da Música como protagonista do hall de novas atrações, entram também em operação um espaço kids com temática musical, o Mirante da Ópera, o estúdio de gravação Geração Pedreira e novos espaços de convivência. Também serão inauguradas duas novas áreas expositivas, o Espaço Paulo Leminski, com conteúdo em parceria com o Instituto Leminski e uma galeria expositiva, que traz vida à história da Pedreira Paulo Leminski.

“O nascimento da Rua da Música e todas as novas atrações que traz consigo neste novo momento do Parque Jaime Lerner representam um marco histórico no coração da Pedreira Paulo Leminski e da Ópera de Arame. Curitiba acolhe, se reinventa e se projeta como referência no cenário cultural, do turismo e do entretenimento”, afirma Helinho Pimentel, CEO e sócio da DC SET no Parque.

Grandes marcas presentes na Rua da Música e outros espaços novos



Esta nova etapa de expansão do Parque Jaime Lerner ganha força com a ampliação da presença histórica do Bradesco e com a chegada de outras grandes marcas como Heineken, Electrolux e Redbull.

Para a criação das novas edificações, o Parque contou com a união de arquitetos de renome. O projeto arquitetônico do Espaço Paulo Leminski é assinado pelo escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados, com participação direta de Jaime Lerner à época. Os projetos da Rua da Música e Estúdio Geração Pedreira foram criados pelos arquitetos Felipe Guerra (Arquitecto Arquitetos Associados) e Priscila Ferstemberg. Cinco restaurantes da Rua da Música e ambientações externas do Parque tiveram os projetos de interiores desenvolvidos por André Henning (André Henning Studio) e um dos restaurantes por Marjorie Litza (Bangô Arquitetura). Os projetos arquitetônicos do Espaço Kids e do novo palco musical da Rua da Música foram conceituados por Cristian Burg. Já o paisagismo foi concebido pelo arquiteto Felipe Ferreira (Eira Arquitetura).

Saiba quais restaurantes estarão na Rua da Música, em Curitiba



Cana Benta – Inaugurando sua segunda sede em Curitiba, o bar e restaurante com a pegada comida de boteco é famoso por suas cachaças especiais e clima descontraído, perfeito para um happy hour com os amigos com muita brasilidade.

Cão Véio – Um gastropub moderno e estiloso com assinatura do Masterchef Henrique Fogaça em parceria com Baduí, vocalista da banda CPM22, que une sanduíches criativos e uma excelente carta de drinks e chopes artesanais. Sua segunda unidade na cidade promete um estabelecimento com muito rock, também aplicado à arquitetura e ambientação do espaço.

Ernesto Music Hall – Assinado pelo chef Dudu Sperandio, o restaurante combina técnicas modernas com a tradição italiana em pratos autorais, dentro de um ambiente intimista. Na Rua da Música, o Ernesto se lança no estilo Music Hall, com um repertório e ambiente de jazz, blues e classic rock.

Mustang Sally – Inspirado na cultura americana e mexicana, que combina o espírito vibrante dos diners dos anos 60 com o tempero tex-mex, o restaurante possui diversas unidades espalhadas por Curitiba e lança sua primeira sede com seu novo posicionamento de marca e de interiores. A trilha sonora nos leva a uma viagem sonora pelos grandes hits do rock’n’pop.

Olaria do Parque – Sucesso no Parque Barigui, o Olaria do Parque (Olá) chega agora no Parque Jaime Lerner, ao lado do Mirante da Ópera com vista inédita do teatro Ópera de Arame. A proposta da operação valoriza um cardápio all day, com opções desde o café da manhã até o jantar, ao som da melhor diversidade musical do mundo.

Rosso – Operação ao ar livre em frente ao palco musical do projeto, o Rosso nasce com um conceito moderno de bar, que combina coquetelaria autoral e clássica com um cardápio de comidas para compartilhar.

Sobre o Parque Jaime Lerner



Em 2021, em uma iniciativa conjunta entre a DC SET Group, a Prefeitura de Curitiba e o Instituto Jaime Lerner, o complexo que abriga a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame passou a se chamar Parque Jaime Lerner, em homenagem ao urbanista, ex-prefeito de Curitiba, e ex-governador do estado. O novo nome reforça o compromisso do espaço com a cultura e a sustentabilidade — pilares fundamentais na trajetória profissional e pessoal de Jaime Lerner. Mais do que um centro cultural, o parque representa um legado vivo de inovação, respeito ao meio ambiente e valorização da música em suas mais diversas vertentes.

Sobre a DC SET Group





Fundada em 1979 por Dody Sirena e Cicão Chies, a DC Set Group é um dos maiores grupos de entretenimento do Brasil. Pioneira na produção de grandes turnês internacionais, consolidou-se como holding em 2019, estruturando-se em sete verticais: Festivals, Contents, Concerts, Venues, Sports, Tourism e Family. Com atuação em diversas regiões do país, a DC Set Group promove projetos culturais, esportivos e de lazer, impactando a economia criativa e fomentando o turismo. Entre seus principais empreendimentos estão os festivais Tomorrowland Brasil e Planeta Atlântida, a Blast Entertainment com exposições imersivas, o Fronteiras do Pensamento e a Move Concerts Brasil.