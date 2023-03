Divulgação/Assessoria de Imprensa

A banda argentina The Beetles, que já foi premiada como a melhor apresentação cover dos Beatles, é o grande destaque desta semana no palco do Sheridan´s Irish Pub. O grupo se apresenta na casa na quinta-feira (23/3), retornando após mais de cinco anos desde sua última apresentação em Curitiba. A semana traz ainda outras vertentes do rock, do new wave e pós-punk ao rock mais pesado.

O público também pode aproveitar a promoção de Happy Hour, que traz descontos em pratos e bebidas selecionados de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h30. Nos mesmos dias, a casa ainda tem seu Open Wine, com vinhos servidos à vontade das 18h às 22h. O preço é de R$ 79 por pessoa.

Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 99759-6000. O valor de entrada é de R$ 20 (segunda a quinta) e R$25 (sextas, sábados e feriados).

Confira a programação completa da semana no Sheridan´s:

Segunda-feira (20/3 – 20h30): U2 Irish – A longa carreira do U2 é recriada pela banda curitibana, num show cover que se esmera em reunir as grandes pérolas de Bono Vox, The Edge e companhia. Nesse caminho, percorre desde o fim dos anos 70 até os sucessos mais atuais. Hits como “Beautiful Day” e as favoritas dos fãs como, “One” e “Sunday Bloody Sunday” figuram nas apresentações do quarteto curitibano.

Terça-feira (21/3 – 20h30): Radiophonics – Ícones nacionais e internacionais fazem parte do repertório do Radiophonics. Entram neste percurso musical grupos como Beatles, Cachorro Grande, Oasis e Led Zeppelin.

Quarta-feira (22/3 – 20h30): Show de Calouros com Vivi Pickler – A produtora comanda um show de calouros acompanhada pela banda Mamonas Assassinas Cover. Humor e música se misturam no melhor estilo dos programas de TV do passado.

Quinta-feira (23/3 – 20h30): The Beetles – A banda argentina Beetles, que revive sucessos dos Beatles, se apresenta no Sheridan’s Irish Pub nesta quinta-feira (07). O grupo é considerado uma das melhores homenagens ao quarteto britânico na América Latina, com um show para nenhum beatlemaníaco botar defeito.

Sexta-feira (24/3): Double Deck (20h30) – Dedicada ao new wave e pós-punk, apresenta músicas de grupos como Tears For Fears, Information Society e Pet Shop Boys.

Heartfield (23h) – Hits do rock dos anos 1980 e do hard rock entrem em cena neste show. Versões de Scorpions, Journey, Van Halen, Bruce Springsteen e Billy Idol, entre outros, marcam o repertório do grupo, voltado ao estilo musical hard rock.

Sábado (25/3): The Buckingham Duo (19h30) – A dupla toca versões acústicas do rock, desde Eagles e Nazareth até Beatles e Creedence Clearwater Revival.

Silvermoon (22h) – Fundado em 2010 com o objetivo de homenagear grandes nomes do hard e rock clássico, o Silvermoon traz no seu repertório nomes como Kansas, Europe, Van Halen e Journey, entre outros.

Backstage (0h30) – A banda é dedicada aos maiores sucessos do rock e hard rock. Versões de Queen, Bon Jovi, Aerosmith e Guns n’ Roses fazem parte do show.

