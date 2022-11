Divulgação

Evento totalmente gratuito que acontece de 19 de novembro a 4 de dezembro, no Park Shopping Boulevard, em Curitiba, trará mais de 350 consoles de todas as gerações, desde o primeiro do mundo, de 1972, até os modelos atuais. Além de conhecer videogames raros de todo o mundo, visitantes poderão jogar os maiores clássicos e ainda curtir o palco de dança, participar de torneios, concurso de cosplay, simuladores de corrida, espaço PlayStation VR e muito mais.

Em 2022, os videogames completam 50 anos de vida. Em 1972, o engenheiro alemão, naturalizado norte-americano, Ralph Baer, lançava o Magnavox Odyssey, considerado o primeiro console de videogame do mundo. Agora você já imaginou poder conhecer e jogar nos videogames que passaram por essas cinco décadas de evolução? Isso será possível em novembro no Museu do Videogame Itinerante, que estará de 19 de novembro a 4 de dezembro, no Park Shopping Boulevard, em Curitiba. Com entrada TOTALMENTE GRATUITA e aberta ao público, serão mais de 350 consoles de todas as gerações em exposições, dezenas de consoles antigos e atuais para jogar, além de trazer palco de dança, simuladores de corridas, concurso de cosplay, encontro k-pop, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, realidade virtual e as áreas PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch.

