Divulgação

No dia 11 de dezembro, a partir das 12h, Curitiba recebe uma festa especial de fim de ano voltada a todos os apaixonados pelo universo pop.

O Shinobi Party, que é uma versão compacta do maior festival de cultura pop do Paraná, o Shinobi Spirit, ocorre na PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Bloco Azul, e contará com inúmeras atrações, como concurso de cosplay, apresentações de K-Pop, RPG, arco e flecha e contará com a Arena INDIE – Play Party Global Jam, uma área de games exclusiva com jogos desenvolvidos pelos alunos do curso de Jogos Digitais da instituição.

O evento ainda contará com a presença do dublador Mário Jorge, conhecido por dar voz oficial a Eddie Murphy e John Travolta, além de personagens como o Burro, da animação “Shrek”, o dragão Mushu, do desenho “Mulan”, e Luke Skywalker, da trilogia original de Star Wars.

Leia mais no BARULHO CURITIBA