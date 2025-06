Luiz Pacheco/Secom

Curitiba recebe uma instalação com 450 tainhas de vidro e também tem sons que remetem ao mar. A obra é um dos destaques do 2º Salão do Vidro, mostra internacional de artes visuais que acontece no Museu Municipal de Arte (MuMA), no Portão. É a instalação Cardume Caiçara, produzida por comunidades de pescadores de Matinhos, no Litoral do Paraná, dentro do projeto Fundição Guará. Cardume Caiçara integra o conjunto de 55 obras do salão, que fica aberto ao público de terça a domingo, das 10h às 19h, com entrada grátis, até 17 de agosto.

Leia mais

“A instalação Cardume Caiçara foi produzida por pessoas que até um ano atrás não tinham contato com o vidro como linguagem artística”, afirma a artista Désirée Sessegolo, orientadora e criadora do projeto.

A obra de tainhas de vidro é fruto de um projeto de capacitação da Fundição Guará, iniciativa de caráter socioambiental apoiada pela Lei Rouanet. A Fundição, que completa um ano de atuação, une formação técnica, valorização da identidade local e reaproveitamento de resíduos para criar arte com impacto social e ambiental.

Tainhas de vidro: de onde vem a inspiração

Inspirada na pesca artesanal da tainha, tradição da cultura caiçara, a instalação usa o vidro em movimento fluido para representar cardumes que cruzam o litoral paranaense todos os anos e servem de renda e subsistência para várias famílias.

“Os pescadores colocam redes circulares em águas rasas, conduzindo os peixes com movimentos sincronizados. Essa dinâmica serve de metáfora para a própria comunidade, cuja força está na coletividade e na ancestralidade”, destaca Désirée.

Tainhas de vidro: rumo a Veneza

Após o 2º Salão do Vidro, Cardume Caiçara e as tainhas de vidro vão para um dos principais eventos internacionais do setor: The Venice Glass Week, que ocorre de 13 a 21 de setembro em Veneza, na Itália.

Serviço

2ª Salão do Vidro

Local: Museu Municipal de Arte (Avenida República Argentina, 3430 – Portão Cultural)

Visitação: de terça a domingo, das 10h às 19h

Entrada grátis