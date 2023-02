Divulgação/Assessoria de Imprensa

De volta para casa, após uma segunda edição histórica em Florianópolis (SC), o festival curitibano Pop Pride retorna a Curitiba, no dia 06 de maio, sábado, a partir das 21h, para uma noite com Urias e Thiago Pantaleão, além de grandes atrações nacionais e locais, em uma estrutura montada na casa de shows Piazza Note. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 60, via 41Tickets. A produção do show é das produtoras Polarize Comunicação e Eventos e da Brave Produções.

LEIA MAIS NO BARULHO CURITIBA CLICANDO AQUI