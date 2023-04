Curitiba está no roteiro de três grandes produções cinematográficas em 2023: Estômago 2 – O Poderoso Chefe, Torniquete e Traição entre Amigas, dirigidas por Marcos Jorge, Ana Catarina Lugarini e Bruno Barreto, respectivamente.

Apesar de sinopses bem diferentes, os três filmes vão movimentar igualmente a economia local. Juntas, as produções devem gerar mais de mil empregos diretos em funções variadas da cadeia do audiovisual.

Jussara Locatelli, presidente da Associação de Cinema e Vídeo do Estado do Paraná (Avec), explica que produções de filmes como esses movimentam a economia do estado e do município de maneira direta e indireta.

“Cerca de 67% dos gastos para a produção de um filme impactam indiretamente em outros setores, como hospedagens, alimentação e transporte. E, diretamente, cada filme gera uma enorme movimentação de empregos e do comércio local, tanto pelos profissionais de cinema, como produtores e atores, a construção civil para criação de cenários, costureiras para o figurino, imobiliárias. É uma grande cadeia produtiva”, comenta Jussara.

Estômago 2

Na produção de Estômago 2 estão envolvidos cerca de 900 profissionais de Curitiba. Desse número, 20 atores, 90 técnicos e 800 pessoas dentro da figuração.

O longa foi filmado em Curitiba, Piraquara e na Itália, numa sequência que acompanha os personagens Raimundo Nonato (João Miguel) e Etcétera (Paulo Miklos) na prisão, 15 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme.

Em 2007, Estômago levou para as telas a história de Raimundo Nonato (João Miguel), que trabalha como faxineiro em um bar até que descobre seu talento na cozinha. O filme estourou no circuito nacional e também projetou a atriz curitibana Fabiula Nascimento (Iria).

Nesta sequência, o diretor Marcos Jorge escolheu como locação a cidade vizinha de Curitiba para gravar as cenas externas, no Complexo Penitenciário de Piraquara. Em Curitiba, o set de filmagem é dentro de um estúdio, para cenas nos interiores.

Estômago 2 ainda não tem uma data de estreia, mas a previsão é de que o lançamento seja feito até o começo de 2024.

Torniquete com Marieta Severo

Torniquete é o primeiro longa-metragem de ficção da curitibana Ana Catarina Lugarini. A trama conta a história de três mulheres: Amanda (Sali Cimi), sua mãe Sônia (Renata Grazzini) e sua avó Lucinda (Marieta Severo), lidando com uma traumática invasão domiciliar. A história se passa quase toda dentro de uma casa e há algumas cenas externas em ruas no bairro Ahú.

O projeto nasceu graças ao edital de fluxo contínuo de produção para cinema, do Fundo Setorial do Audiovisual. O desenvolvimento do longa teve início em abril de 2022 com a elaboração do roteiro, escrito pela diretora em parceria com Alice Name-Bomtempo, do Rio de Janeiro.

A produção é majoritariamente composta de profissionais de Curitiba e do Paraná, com algumas pequenas exceções. Dentro do time dos atores, cerca de dez profissionais do elenco de apoio e quase 30 figurantes são curitibanos. A produção é feita pelas empresas Sambaqui Cultural e Veleiro Azul, de Curitiba.

O lançamento do filme em festivais de cinema deve ocorrer no começo de 2024 e nas salas de cinema um ano depois.

De Curitiba a Nova Iorque: Traição entre Amigas

Luiza e Penélope se conhecem no curso de teatro e logo se tornam amigas. Apesar dos temperamentos e sonhos diferentes, elas se dão muito bem. Até que Penélope beija o namorado de Luiza depois de uma festa. Essa é a sinopse do novo filme do cineasta Bruno Barreto, que será filmado em Curitiba.

O filme é inspirado no primeiro livro de Thalita Rebouças, Traição entre Amigas, e vai contar com cenas gravadas em Curitiba e em Nova Iorque.

Conhecido por seus trabalhos em Dona Flor e Seus Dois Maridos (1978) e O Que é Isso, Companheiro? (1997), que inclusive rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Bruno Barreto comprou os direitos do filme no começo dos anos 2000 e resolveu gravar o longa em Curitiba por admirar a cidade.

“A história do livro se passa no Rio de Janeiro, porém resolvi trazê-la para Curitiba para mostrar um bom contraste com Nova Iorque. E também porque estou cansado de todo filme que vem do Brasil mostrar o Rio”, explica Barreto.

A premissa do diretor é trazer um olhar de Curitiba como alguém de fora, mostrando os principais locais da cidade como a Ópera de Arame, o Parque Barigui e até o trem que vai para Morretes. Todas as paisagens organicamente colocadas dentro da história.

O longa já tem confirmada a presença da atriz paranaense Larissa Manoela e ainda irá contar com mais profissionais de Curitiba. Segundo o diretor, a cidade é um dos maiores celeiros de técnicos e atores.

“Já tenho dentro do elenco quatro atores aqui de Curitiba. Da equipe técnica, de 85 membros, apenas 15 vêm de São Paulo e do Rio de Janeiro”, afirma Barreto. O filme será gravado em 26 diárias, que começam em maio deste ano.

Curitiba Film Commission

Para alavancar ainda mais a cena cinematográfica na capital paranaense, foi instalado em março, o comitê gestor da Curitiba Film Commission. A atribuição desse comitê, formado por várias secretarias municipais, é incentivar, estimular e apoiar a produção audiovisual cinematográfica, televisiva ou publicitária em locais públicos, e favorecer o acolhimento de produções nacionais e internacionais.