(Crédito: Franklin de Freitas)









































(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

(Crédito: Franklin de Freitas)

A década de 1980 vai ficando mais distante no tempo, ao passo que a qualidade do rock brasileiro se torna cada vez mais evidente. Uma prova disso foi dada ontem, quando o Prime Rock Brasil resgatou os anos áureos do rock nacional, reunindo alguns dos maiores nomes do gênero. O festival, realizado na Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches, em Curitiba, reuniu milhares de pessoas e agitou o fim de semana curitibano com mais de 10 horas de música.

A lista das atrações era um verdadeiro dream team do pop rock nacional: Jota Quest, Capital Inicial, Paula Toller, Titãs, Humberto Gessinger, Blitz e Nando Reis, com show de abertura do trio Colomy. A maratona musical teve início às 13 horas e durou cerca de 12 horas.

Criado em Curitiba em 2018, o festival, que volta à capital paranaense após três anos, rompeu as fronteiras locais e foi a outras cidades, como Recife (2019) e Belo Horizonte (2019) – e este ano, realizou uma edição na Esplanada do Estádio Mineirão, com ingressos esgotados. Mac Lovio Solek, idealizador do projeto, celebra a consolidação e a expansão do Prime Rock Brasil como a realização de um sonho, compartilhado por ele com vários grupos e artistas daquela geração. “Nós criamos um evento para ser anual em Curitiba, mas ganhou uma dimensão e outros caminhos extremamente empolgantes. Isso tudo não seria possível se não tivéssemos o apoio de todos os artistas que participam desse projeto, porque eles também se tornaram parceiros de corpo e alma do Prime Rock Brasil”.