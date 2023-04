Reprodução

Ainda em celebração ao aniversário de Curitiba, a partir do dia 15 de abril, a Alto da XV Mall recebe a exposição “Traços da Cidade”, em parceria com o grupo Urban Sketcher. Composta por obras de 29 artistas, a mostra traz diferentes representações dos mais variados espaços da cidade de Curitiba.

Na data de abertura do evento (15), a partir das 13h, todos os artistas presentes irão encontrar um lugar no Alto da XV Mall para fazer um desenho de observação, ao vivo. Os resultados serão apresentados no final do evento como uma pequena exposição, além dos desenhos que já estarão sendo exibidos. Além disso, haverá um bate-papo, às 13h30, com o ilustrador, designer gráfico e coordenador do grupo Urban Sketchers, Simon Taylor, para trazer mais informações e curiosidades sobre a exposição e o grupo.

Os trabalhos apresentados na exposição Traços da Cidade vão muito além dos pontos turísticos, o grupo busca retratar a cidade através de suas experiências visuais e sensações pessoais. As obras são resultado de um trabalho cuidadoso e atento aos detalhes, que capturam a essência de cada local retratado. “A gente gosta de representar toda a Curitiba, não só a Curitiba dos grandes monumentos, gostamos também de desenhar lugares simples, que tem algum tipo de aspecto interessante da nossa cidade, que não seja só o óbvio”, destaca Taylor.

O grupo Urban Sketchers já está em atuação na capital paranaense há cerca de dez anos e reúne profissionais de diferentes áreas. “Nós não temos nenhum tipo de preconceito porque o grupo é sobre gostar de desenhar e observar a cidade. Há alguns artistas que são profissionais, mas também temos arquitetos, aposentados, engenheira química, dona de casa e crianças”, diz o coordenador do grupo Urban Sketcher.

“Estamos muito felizes em trazer essa mostra de arte urbana para o mall, em parceria com o grupo Urban Sketcher. Acreditamos que a arte é uma forma de aproximar as pessoas, estimular a criatividade e enriquecer experiências. A exposição é uma oportunidade única de conhecer as diversas faces de Curitiba sob a perspectiva de artistas talentosos. O acesso é gratuito”, completa Thauane Neris, coordenadora de marketing da Alto da XV Mall.

Serviço:

Exposição Traços da Cidade

Data: 15/04 a 30/04

Horário: abertura 13h; demais dias no horário de funcionamento do mall

Local: Praça de Evento – Alto da XV Mall

Endereço: Rua Camões, 601, Curitiba-PR