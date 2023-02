(Divulgação)

No dia 18 de fevereiro (sábado), Curitiba recebe o bloco do Carnaval Nerd, um evento que reúne o universo dos apaixonados pela cultura pop com a tradicional festa de Carnaval, uma das mais celebrações dos brasileiros.

O evento terá concentração de público na Praça Zacarias, a partir das 10h, e seguirá, ao meio-dia, pela Marechal Deodoro rumo a R. Dr. Faivre até o Shinobis – Pop Culture and Food, gastrogeek dedicado aos fãs do universo geek, repleto de referências a icônicas produções do segmento e com gastronomia temática, em um desfile voltado a todas as famílias e todas as idades.

“Queremos reunir o melhor dos dois mundos no nosso Bloco do Carnaval Nerd. Faremos um desfile marcado pela diversão em família, com interação de cosplays, música e muita diversão. Tudo isso com entrada gratuita”, comenta Rogério Ramos, um dos idealizadores do evento e um dos fundadores do Shinobis – Pop Culture and Food.

O desfile será liderado pelo carro temático do premiado filme curitibano “Coração de Neon”, o Boquelove.

Chegando ao destino, a celebração continua com o Concurso de Cosplay, cujas inscrições podem ser realizadas diretamente no local, além de atividades como arco e flecha (conferir valor na hora), cama elástica (gratuito) e gastronomia. Destaque para os hambúrgueres Black Samurai (R$22), composto por pão colorido, hambúrguer artesanal de carne (120g), maionese, queijo, alface e tomate; e o Salamandra Rosa (R$22), com pão colorido, hambúrguer artesanal vegetariano (120g), maionese, queijo, alface e tomate. Haverá ainda Porção de Batata-frita (R$19 – 400g) e de Frango (R$22 – 400g), pedaços de frango frito. Destaque também para a Cerveja Amanteigada (R$30), inspirada no universo do bruxinho Harry Potter, disponível na versão com ou sem álcool, entre outros.

O desfle do Bloco do Carnaval Nerd é uma realização da Família Festas Eventos e do Shinobis – Pop Culture and Food, com apoio da Prefeitura de Curitiba e da Fundação Cultural de Curitiba.

