Cartaz do evento (Crédito: Divulgação)

Dois dias de celebração com tatuagem, drinks, música e outras atrações especiais. O Estúdio e Galeria Teix promove, dias 10 e 11 de dezembro, mais uma edição do seu famoso “flash day” de final de ano.

Serão 18 horas de tattoo com alguns dos melhores artistas de Curitiba e convidados especiais.

Flash day tattoo é um dia que reúne vários tatuadores com estilos diferentes que se dedicam a fazer as chamadas “flash tattoos” – ao pé da letra, tatuagens rápidas: uma tendência de desenhos pequenos, minimalistas e pré-preparados para quem não tem nenhum desenho específico em mente. Nesse dia, o tatuador organiza alguns de seus desenhos mais práticos em um painel, o cliente escolhe o desenho que deseja e o artista o tatua na hora, sem a necessidade de passar por longas esperas e agendamentos.

Outra vantagem dos flash days é a oportunidade de conhecer novos talentos e estilos variados e ainda tatuar a um preço mais acessível.

Dos artistas participantes da edição 2022, dez são residentes da Teix: Augusto Milani, Bia Môra, Lucas Cordeiro, André Servienski, Ferd, Lucas Araújo, NosKas, Paco Anes, Thiago Mello e Marco Teixeira – que é um dos sócios do estúdio. Outros dois são convidados especiais para o evento: Yasmin Coiado e Fabiano Oliveira, de Porto Alegre.

“Nas edições anteriores fizemos o evento um dia único, conhecido como Domingueira Teix, mas devido à grande procura e também por tudo o que 2022 representou para nós, desta vez vamos fazer durante todo o final de semana. Foi um ano de muito trabalho, sempre firmes no objetivo de apresentar algo novo e positivo para nossos clientes e amigos”, diz Jô Maciel, sócia-proprietária da Teix.

“Também vamos apresentar o trabalho de três novos residentes, o Augusto, a Bia – a que trabalha a partir da leitura de oráculos e tarô para criar e executar seu trabalho – e o nosso querido amigo Lucas Cordeiro, que já trabalhou no estúdio lá no começo da nossa história e depois de alguns anos retorna à casa”, completa Jô.

ATRAÇÕES – Além de muita música e drinks, o evento traz algumas novidades este ano, como a participação da Crazy Cat Gang – associação que resgata, castra, divulga e doa gatinhos abandonados em Curitiba. A gangue participará com uma loja de produtos para gatos e também com sessões de gatoterapia no dia 10, sábado.

Também no sábado, haverá leitura de tarô com Bia Môra.

Outra convidada é Turiya Brechó das Plantas, empresa de consultoria e paisagismo que foi criada durante a pandemia como um ato de reinvenção. Além de vender plantas selecionadas, sua idealizadora, Priscila Maris, cuida de plantas que precisam de um socorro em seu ateliê e também resgata plantas descartadas, trata, e recupera e depois disponibiliza pra adoção. No Flash Day da Teix, ela dará consultoria de paisagismo e também terá plantas para venda e doação.

SORTEIOS – Os presentes concorrerão a uma tatuagem, um kit ritualístico Bia Morã, uma planta ornamental da Turiya, instrumentos e acessórios musicais da Music All Live.

O Flash Day Teix 2022 tem apoio da Zelig, Radio Cultura 930, Clube Lupa, Artestil Eventos, Music All Live, Turiya Brechó de Plantas e Crazy Cat Gang.

Confira no instagram o trabalho dos artistas participantes:

@andre.svk

@augustomilanitattoo

@biamoratattoo

@ferdvde

@lucastatuagens

@lucasaraujo.bp

@noskas.tattoo

@marco_teix

@pacotatuaria

@thiagomelloarte

@fabiano.oliveiratattoo

@ycoiado.ink

______

SERVIÇO

Flash Day Teix 2022

Tattoo, música, brechó de plantas, consultas de tarô, drinks especiais

• 10 e 11 de dezembro

• 10h às 19h

• Estúdio Teix (Alameda Augusto Stellfeld, 1581, Bigorrilho, Curitiba)

• Atendimento por ordem de chegada

• Mais de 100 desenhos disponíveis!I

• Mais infos: https://linktr.ee/estudioteix