Cido Marques/FCC

O primeiro final de semana da 40ª Oficina de Música de Curitiba está repleto de opções de palestras, mesas-redondas, passeios musicais, recitais, concertos e grandes shows. Mais de 40 atividades estão programadas para este sábado e domingo (28 e 29/1), movimentando toda a cidade e fazendo de Curitiba a capital musical do país.

Os destaques são os shows Pixinguinha como Nunca (sábado) e Led Zeppelin Sinfônico (domingo), no Guairão; os concertos de música de câmara e os recitais de piano de Jerusa Miller e do português Mário Laginha na Capela Santa Maria; o Coral da PUC-PR no Teatro da Reitoria; a palestra de Paulo Nobre na Cinemateca dentro da programação da Oficina Verde; masterclass com o pianista português Pedro Burmester; os espetáculos do palco itinerante da unidade móvel do Sesi; além de muitos shows no Circuito Off (de bares e restaurantes).

Confira a programação da 40ª Oficina de Música de Curitiba neste fim de semana

Sábado, 28

Mesa-redonda – Mulheres na regência no Brasil

Mesa-redonda formada por mulheres que atuam como regentes de ópera, coros e orquestras para discutir os desafios enfrentados tanto no início da carreira quanto para se consolidarem no mercado de trabalho. Mediação de Natália Laranjeira e participação de Mara Campos, Priscila Bomfim e Renata Jaffe.

10h30 – Teatro Londrina – Memorial de Curitiba – gratuito

Oficina Verde – Palestra sobre Aquecimento Global, Florestas e Clima no Antropoceno, com Paulo Nobre

O climatologista Paulo Nobre aborda o papel das florestas no equilíbrio climático global, na compreensão dos processos e ações que têm levado ao aquecimento global durante a era geológica do Antropoceno.

14h30 – Cinemateca de Curitiba – Gratuito

Recital de Violão com Francisco Luz

Ativo camerista, fez sua estreia internacional como integrante do Brazilian Guitar Quartet, na série da Frick Collection, em Nova York e, aos 24 anos, foi solista em concerto com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. No programa estão obras do compositor brasileiro Francisco Mignone (1897 – 1986).

15h – Oratório Bach – Gratuito

Abendumusik – Música Germânica do Séc. XVII

Grupo de instrumentistas de música antiga apresenta a célebre série de concertos, que reuniu importantes nomes da música entre os séculos XVII e XIX. O termo Abendmusick passou a ser sinônimo de concertos em igrejas.

18h – Capela da Glória – gratuito

Recital Lírico

A apresentação ocorrerá com os maiores nomes da cena lírica nacional: os cantores Rosana Lamosa (soprano) e Inacio de Nonno (barítono), com acompanhamento de Priscila Bomfim (piano).

18h – Auditório Regina Casillo – gratuito

Coral Champagnat – PUC PR

” As raízes do Samba” – Show em homenagem aos 50 anos do coral.

Com regência de Rosemeri Paese, o show apresenta a obra de alguns dos mais representativos compositores do final do século XIX e início do século XX: Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Sinhô e Noel Rosa.

19h – Teatro da Reitoria – R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site www.minhaentrada.com.br)

Música de Câmara – Johannes Brahms

Concerto com repertório dedicado à obra do compositor alemão do século 19, um dos mais importantes representantes do romantismo musical europeu. Com Erika Ribeiro – piano, Betina Stegmann – violino, Otinilo Pacheco – clarinete e Rafael Cesário – violoncelo.

18h – Capela Santa Maria – R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site www.minhaentrada.com.br)

Orquestra de Câmara de Curitiba

Concerto com a participação dos solistas russos Andrey Baranov – violino e Anna Serova – viola, e da flautista brasileira Cássia Carrascoza. No programa, obras de Mozart.

20h – Capela Santa Maria – R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site www.minhaentrada.com.br)

Sol nascente: Um cine-concerto por Guilherme de Almeida

“Sunrise” de Friedrich Wilhelm Murnau.

Cine-concerto que propõe a criação de uma trilha sonora para o filme Sunrise, de Murnau, um dos principais realizadores da época do cinema mudo e do expressionismo alemão.

19h – Cine Passeio – Gratuito (ingressos disponíveis 60 minutos antes na bilheteria do espaço).

Thaís Morell – Quatro Cantos

A cantora, compositora e multi-instrumentista Thaïs Morell apresenta seu novo show “Quatro Cantos”. Neste espetáculo ela une seu característico som acústico aos beats e sons eletrônicos do músico e produtor Vinicius Nisi.

19h30 – Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista – gratuito.

Pixinguinha como nunca

Espetáculo com músicas inéditas de Pixinguinha com curadoria de Marcelo Vianna (ator, cantor e neto de Pixinguinha) e direção musical de Henrique Cazes. O elenco conta com um sexteto de notáveis: Carlos Malta (flauta e sax), Silvério Pontes (trompete), Marcelo Caldi (sanfona), Marcos Suzano (percussão), João Camarero (violão de 7 cordas) e Henrique Cazes (arranjos e cavaquinho).

20h – Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – R$ 50 e R$ 25 – (Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br).

Piano Drag com Jerusa Müller

Jeruza Miller, drag queen pianista, é criadora do projeto PianoDrag. Sua proposta é levar a riqueza e a beleza da música para piano. No programa, compositores como Claude Debussy, Robert Schumann, Erik Satie, Rita Lee, Chiquinha Gonzaga, entre outros.

22h – Capela Santa Maria – R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site www.minhaentrada.com.br).

Gênesis Orquestra de Metais e Percussão

Regência de Vagner Gonçalves Franco. No repertório, obras para metais e percussão: Marcha eslava, Jesus meu guia, Horizons, O melhor lugar do mundo, Majesty, Escape Velocity.

19h – Memorial de Curitiba – Gratuito

Big Belas Band

Com regência de Eduardo Mutz e coordenação geral de Marco Aurélio Koentopp, a Big Belas Band da Unespar é formada por alunos e ex-alunos de diversos cursos. No repertório, composições de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Luiz Bonfá, Michael Philip Mossman, Hugo Leonardo M. Correa, Rodrigo Oliveira, Bill Whithers, William Salter e Ralph MacDonald, entre outros.

21h – Memorial de Curitiba – Gratuito

Palco Itinerante – Rua da Cidadania do Cajuru

O palco itinerante patrocinado pelo Sesi percorrerá quatro locais durante a Oficina de Música levando atrações musicais para praças, parques e Ruas da Cidadania.

11h30 – Borogodó dos Pererês

13h30 – Oswaldo Rios e amigos

15h30 – Djangada Trio

17h – Raíssa Fayet e Du Gomide

CIRCUITO OFF DE BARES E RESTAURANTES

Vale da Música – Ópera de Árame

15h20 – André Ribas – acordeon e Fábio Peron – bandolim

Petrettriesserie

16h – Janaína Fellini – vocal e Joel Müller – violão

Don Max

19h – Daniel Migliavacca – bandolim e Fábio Peron – bandolim

Nnada Bar

19h – Tangará Trio – Rhuan Rodrigues bateria, Jean Quevedo – teclado e Leo Montenegto – baixo

Ushuaia Bar

20h30 – Débora Gurgel – piano, Sérgio Coelho – trombone e Thiago Duarte – baixo

Porão Cabalo Baio

20h30 – Celso Joabe trompete/piano e Rebeca Friedman violoncelo

Full Jazz Hotel

20h30 – Cris Tarran – voz, Mário Conde – guitarra e Djalma Lima – guitarra

Ponto Jazz

20h30 – Tiago Alain – guitarra, Júnior Dunga – baixo e Flávio Coimbra – bateria

A Caiçara

21h – Alexandre Rodrigues Pife e Convidados

Camaleão Cultural

23h – Melanina no Fubá – Wes Ventura convida Larissa Umaitá

Domingo, 29

Mesa-redonda – Desconstruindo o mito do Maestro

As relações hierarquizantes de trabalho na música de concerto resultam em situações abusivas, que em casos extremos envolvem agressões e assédios. Pesquisa aponta que 66% dos profissionais da música mundial já enfrentaram racismo e assédio sexual. Mediação de Ingrid Stein.

10h30 – Teatro Londrina – Memorial de Curitiba – gratuito

Bicicletando na Oficina – Passeio ciclistíco para pais e filhos

Tradicional na Oficina, o passeio ciclístico musical passará por vários parques da cidade com apresentações de pocket shows. O trajeto começa às 10h30 na Praça de Bolso do Ciclista, passa pelo Bosque do Papa e Termina no Memorial Paranista, com shows nos três locais:

10h30 – Praça de Bolso do Ciclista, Grupo Awallonia

11h15 – Bosque do Papa, Quinteto de Cordas Guará

12h – Memorial Paranista, Grupo Jumpjazz

O passeio é organizado por Fernando Rosembaum da Bicicletaria Cultural. Os interessados poderão locar bicicletas na Bicicletaria Cultural.

Led Zeppelin Sinfônico

No programa, com regência de Abel Rocha, obras da icônica banda britânica de rock formada em Londres, em 1968. O concerto será executado pela Orquestra Sinfônica da 40ª Oficina de Música de Curitiba, tendo como convidada uma banda de rock para acompanhar a orquestra com os músicos: Rodrigo Godoy – Vocal, Mateus Brandão – Guitarra, Junior Dunga – Baixo, James Bertisch – Teclado, Tiago Brandão – Bateria.

11h – Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto R$ 30 e R$ 15 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br. (Atenção: será cobrado taxa adicional de + R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

Lamusa apresenta: Virgem bela, Virgem Negra

O grupo do Laboratório de Música Antiga da UFPR (Lamusa) apresenta um repertório de composições italianas do século XVII dedicadas à Virgem Maria. Participação de Ana Luisa Vargas – soprano, Matheus Prust – violino, Silvana Scarinci – teorba

12h30- Capela da Glória – Gratuito

Recital de violino solo com Carmelo de Los Santos

No programa, obra de Niccolo Paganini – Caprichos para violino solo

15h – Oratório Bach – Gratuito

Orquestra Paranaense de Tango

A orquestra conta com uma formação tradicional, que remonta aos primeiros grupos típicos de tango e com referências aos anos 40. A orquestra nasceu em 2022, idealizada por Rafael Rodrigues, que se uniu a músicos com carreiras consolidadas no Brasil e no exterior.

16h – Capela dos Fundadores – Memorial de Curitiba – Gratuito

Recital Lírico

Concerto com Ana Paula Brunkow – Soprano, Alexandre Mousquer – Tenor, Thiago Montero – Barítono, Priscila Malanski – Pianista. No programa serão executadas árias famosas de grandes compositores.

18h -. Auditório Regina Casillo – Gratuito

Noite de choro

A Noite do Choro é sempre uma ocasião muito especial e bastante aguardada por alunos e público em geral. Em clima de Roda de Choro os professores da Oficina de Música se encontram para interpretar clássicos do gênero.

19h30 – Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista – Gratuito

Clarissa Bruns – Lançamento do Álbum Tua Pele

Em seu novíssimo álbum autoral, Clarissa Bruns tem como referência o universo da música brasileira, misturada à contemporaneidade de timbres e pesquisas sonoras. Participação especial de Jaques Morelembaum.

19h – Teatro da Reitoria – R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site www.minhaentrada.com.br)

Recital de piano – Mário Laginha (Portugal)

Com uma carreira de mais de três décadas, Mário Laginha é habitualmente associado ao mundo do jazz. Mas seu universo musical é mais vasto, passando pelas sonoridades brasileiras, indianas, africanas, pela música pop e o rock, e pelas bases clássicas.

Mário Laginha é especialmente patrocinado pela Embaixada de Portugal – Brasil e Camões – Centro Cultural Português – Portugal – Ministério dos Negócios estrangeiros

19h – Capela Santa Maria R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site www.minhaentrada.com.br)

Palco Itinerante

O palco itinerante patrocinado pelo Sesi percorrerá quatro locais durante a Oficina de Música levando atrações musicais para praças, parques e Ruas da Cidadania.

Parque Náutico (Boqueirão)

11h30 – Borogodó dos Pererês

13h30 – Serra Acima Trio

15h30 – Juarez Neto Quarteto

17h – Tupinamblues

CIRCUITO OFF DE BARES E RESTAURANTES

O Brasileirinho

13h – Joãozinho do Pandeiro – percussão, Lucas Melo – violão 7 cordas e Jonas Lopes – violão

Allright Beer

15h – Mário Conde guitarra e Andreas Toftemark sax

Vale da Música

15h20 – Joel Müller – violão, Sérgio Coelho – trombone e Fofo Black – bateria

Don Max

19h – Vinícius Araújo – guitarra e Leonardo dos Santos – gaita harmônica

Casa Verde

19h – Carlos Malta – sax/flauta e Fofo Black – bateria/percussão

Hard Rock Café

19h – Jam Session com professores da Oficina de Música – Andreas Toftemark – sax, Djalma Lima – guitarra, Bruno Migotto – baixo e Ramon Montagner – bateria