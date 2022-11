Reprodução

“Por vezes, as forças que regem nossas vidas ganham sinal reverso. O destino nos empurra para o erro, o acaso nos magnetiza para o rumo certeiro, impondo-nos concílios pelos encontros felizes e conflitos pelos desencontros malfadados. E encontros e desencontros entre homens e mulheres, com suas contradições e belezas são as vértebras deste Indelével…”. É assim que o escritor João Anzanello Carrascoza define, na orelha, o livro de contos que a autora Silviane Scliar Sasson lança neste sábado, dia 19 de novembro, na loja pop up da Amora Livros, em Curitiba. O evento de lançamento, realizado em parceria com a Prestinaria Petit, vai contar com tarde de autógrafos e música ao vivo da banda Jazz Bop.

Indelével, lançado pela Editora Patuá, é uma coletânea de 22 contos protagonizados por personagens sem nome. Histórias de encontros envoltos em afetos, movidos por manias, loucuras e memórias. Relacionamentos apaixonados ou ancorados na sutileza dos detalhes. Desencontros que deixam marcas perenes provocadas pela efemeridade de um instante perfeito ou pela saudade do que sequer foi vivido. Os pronomes ele e ela personificam nessas histórias uma universal característica da condição humana: a necessidade de relacionar-se com o outro.

Na obra, o leitor vai conhecer personagens que atravessam o mundo contemporâneo. “São seres solitários ou pares anônimos a se alternarem na fina espessura da narrativa, que, ao fim, transforma irremediavelmente, nas profundezas, a sua existência para sempre. O foco narrativo segue a linhagem do dueto, com a fusão obrigatória de algum fato – terceiro elemento que une “eles” e “elas” ora ao gozo, ora os arrasta em direção à entropia. Desta coletânea coesa de contos curtos (e cortantes), “Hoje eu assei pães”, o mais longo do volume, se impõe com uma trama exemplar de vivências de casais que, no tempo da pandemia, poderiam ter sido e não foram”, completa Carrascoza.

Sobre a autora

Silviane Scliar Sasson nasceu em Curitiba. Advogada formada pela UFPR, é autora de literatura infantojuvenil e tem quatro livros infantis publicados: Cadê o Fubá?, Quem arrumou esta mala?, Catarina, a gaivota vegetariana e O Álamo. Integra o Coletivo Era uma Vez, um colaborativo de escritores e ilustradores da cena da literatura infantil paranaense. Sua publicação de estreia na literatura adulta foi um texto que compõe a coletânea Cartas ao Futuro (Selo Off Flip). Indelével é seu primeiro livro de contos.

Serviço

Jazz na calçada e tarde de autógrafos com Silviane Scliar Sasson

Livro Indelével (Editora Patuá)

Banda: Jazz Bop CWB

Dia: 19/11

Horário: 16h às 19h

Local: Amora Pop Up

Endereço: Rua Moysés Marcondes, 422 – Juvevê