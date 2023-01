Divulgação/Reprodução

As imagens do mar, suas ondas e seus caminhos sem fim marcam o single e clipe “Todos os Cantos”, parceria entre os cantautores de diferentes pontos do conesul – o paranaense Rapha Moraes e o uruguaio Seba Prada. A MPB com influências do indie pop e do lo-fi do brasileiro se une às milongas do hermano em sintonia completa.

“Cantar com o Seba foi uma realização pra mim, ouvir a música compartilhada com duas vozes, em português e espanhol. Seba trouxe esse ar que sempre me inspirou. Ele é um grande artista e um grande parceiro”, se derrete Moraes.

Cantor, compositor e artista visual, Rapha Moraes tem uma discografia iniciada em 2014 mas consolidada com o álbum “OA”, de 2019. Seu trabalho mais recente é o EP “Presença”, de 2021. Já Seba Prada é conhecido por parte do público brasileiro por sua colaboração com Jorge Drexler no single “Milonga dos Ojos Dorados”. Seu último lançamento foi o single “Una Vuelta al Sol”.

“Todos os Cantos” foi composto em parceria com Marcelo Romaniewicz com produção e todos os instrumentos gravados por Rapha. A pós-produção, mixagem e masterização é do vencedor do Grammy Bruno Giorgi. A faixa está disponível em todas as plataformas de música e ganha um impactante vídeo.

Ouça “Todos os Cantos”: https://ditto.fm/todos-os-cantos

Assista ao clipe “Todos os cantos”: https://youtu.be/OxruwIZe4kA