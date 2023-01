Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Artista e fotógrafo curitibano Nuno Papp esteve recentemente, no final de 2022, em Houston, nos Estados Unidos, para o evento FotoFest, um dos maiores eventos de arte fotográfica do mundo. Em Houston, o profissional teve a oportunidade de apresentar seu trabalho para galeristas, curadores, colecionadores e estudiosos de arte.

A participação do artista curitibano no evento está repercutindo de diversas maneiras no seu trabalho. Neste mês de janeiro, suas fotos são destaque na revista alemã Foto Magazin, uma das mais relevantes do mundo no segmento.

A matéria de capa, com seis páginas, traz um perfil do artista e é ilustrada com seu último projeto, o “The Food Project”, em que galinhas, patos e galos são protagonistas de um ensaio de moda e se tornam modelos. O projeto traz um diferente olhar para a comida, humanizando as aves que são criadas pelo fotógrafo para alimentação de sua família, na chácara onde mora no Brasil.

No estúdio, Nuno Papp utiliza a mesma visão e técnica da fotografia de moda e beleza para trazer cores, texturas e nuances dos animais. Ao longo do ano, o fotógrafo irá participar de outros eventos pelo mundo, onde o “The Food Project” será exibido, entre eles, uma exposição no Kolga Tbilisi Photo Festival, na Georgia, no próximo mês de maio.

Para mais informações sobre o trabalho de Nuno Papp, acesse o perfil oficial no Instagram (@nunopapp.art).